В шести городах Челябинской области проверили состояние пассажирского транспорта

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 23 мая, провели массовую проверку водителей пассажирского транспорта. Наряды ДПС работали на маршрутах в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке и Копейске в течение трех часов – с семи до десяти утра.

Вместе с госавтоинспекторами водителей маршрутных транспортных средств (с целью выявления нарушений Правил дорожного движения и законодательства в сфере пассажирских перевозок) проверяли представители общественных организаций, Ространснадзора и подразделений по вопросам миграции.

«В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 65 нарушений ПДД водителями автобусов. Запрещена эксплуатация пяти транспортных средств по причине технической неисправности, два автобуса задержаны: их эвакуировали и поставили на штрафстоянку. Один из автобусов, 53-го маршрута, эвакуирован с Троицкого тракта, его остановили на въезде в Челябинск. У пассажирского транспорта оказалась неисправна рулевая система. Всех пассажиров пересадили на автобус аналогичного маршрута – они поехали дальше по этим же билетам, так что переплачивать за проезд никому не пришлось», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции.

По итогам проверки пять должностных лиц будут привлечены к ответственности за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств. Также выдано семь предписаний на устранение причин и условий, способствующих совершению административных нарушений.