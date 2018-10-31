В воскресенье в Челябинске Крестный ход

В Челябинске в воскресенье, четвертого ноября, пройдет традиционный общегородской Крестный ход, приуроченныйк празднику Казанской иконы Божией Матери.

Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) начнется в девять утра. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Затем, в 11 часов, из храма выйдет крестный ход.

Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле (движение на это время будет перекрыто). Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен.

Как напоминает пресс-служба челябинской епархии, государственным праздником четвертое ноября стало в 2005 году. Этот день связан в исторической памяти нашего народа с избавлением Москвы и России от иноземных захватчиков в 1612 году. Победа была одержана благодаря единению русского общества, поэтому праздник решили назвать Днем народного единства.