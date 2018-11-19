Виктор Ереклинцев о реконструкции Алого поля: Я не понимаю сути претензий горожан

Сегодня, 19 ноября, после аппаратного совещания в администрации Челябинска глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев пригласил журналистов побывать в на Алом поле, чтобы оценить ход реконструкции сквера. Это был его своего рода ответ на критику в печати и, в частности, на сайте агентства «Урал-пресс-информ».

В Челябинске завершается первый этап масштабной реконструкции сквера на Алом поле. Проложена тропиночная сеть, обновляются барельефы пионеров-героев, укладывается тротуарная плитка. Однако горожане возмущаются тем, что в асфальт были закатаны деревья и это грозит им гибелью. Чиновники же продолжают настаивать на том, что все делается во благо местных жителей: так будет комфортней и красивее. По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, существуют определенные правила благоустройства парковых зон и при реконструкции сквера они не нарушены. Выдержаны соотношения тропиночной сети и зеленых насаждений. Так, по данным чиновника, лишь 25 тысяч квадратных метров площади парка уложены тротуарной плиткой, 45 тысяч – в зелени.

«Я не понимаю сути претензий. Проект реконструкции много раз обсуждался на сходах жителей, на общественных слушаниях. По регламенту по программе «Комфортная городская среда» необходимо было утвердить проект общественным советом. Весь алгоритм мы прошли. Сейчас все говорят о том, почему у нас так много тропиночной сети. Дорожки должны быть широкими, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Все с этим согласны были. В парке не должна быть скученная территория, когда люди с колясками встречаются и вынуждены друг другу место уступать. Я еще раз повторяю, что не понимаю сути претензий, хотя у нас же куча экспертов сейчас, причем в разных областях», - сказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Кто входил в этот таинственный общественный совет, чиновник уточнять не стал. Но, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», проект реконструкции сквера на Алом поле не был согласован в установленном порядке, не прошел экспертизу. Хотя в распоряжении администрации Челябинска об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018 - 2022 годы» черным по белому написано, что «необходимо наличие в отношении общественной территории, благоустройство которой планируется, утвержденной проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации» (примечание редакции: приложение 3, пункт 5).

По словам Виктора Ереклинцева, администрация Центрального района масштабную высадку новых деревьев в сквере не планирует. Те, что были вырублены, – это была старая поросль, которая только уродовала Алое поле. Кроме того, кустарники, оказывается, мешают безопасности горожан.

«Было вырублено несколько деревьев. Это был сухостой. Все было согласовано с управлением экологии. Они были в отхожем месте. Это поросль. По поводу высадки новых деревьев скажу, что возможно это будет, но в небольших количествах. Есть парковое правило соотношения газонов и деревьев. Это вопрос не только эстетики, но и безопасности. Вся парковая зона должна просматриваться. Вы нигде не увидите парки, которые закрыты кустарниками. Парки должны насквозь просматриваться», - отметил Виктор Ереклинцев.

Не согласен Виктор Ереклинцев и с тем, что деревья могут пострадать от того, что их «закатали» в асфальт.

«Корневая система не нарушена, доступ кислорода есть. Я не понимаю, в чем может быть претензия. На проспекте Ленина вообще деревья в стаканах 50 на 50 сантиметров стоят», - сказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Чиновник также признался, что лично настаивал на том, чтобы в сквере за храмом Александра Невского появилась парковка.

«Я предлагал на этом месте сделать парковку. Мы можем согласовать с ГИБДДД рабочую стоянку для машин. Для храма она необходима. Стоянка на 2-3 места, чтобы заезжали по пропускам. Также предлагали со стороны улицы Красной сделать отдельный въезд, поставить шлагбаум», - добавил Виктор Ереклинцев.

Вряд ли это «ноу-хау» с парковкой понравится общественности, во всяком случае целостный образ сквера однозначно будет нарушен.

Первый этап реконструкции сквера на Алом поле практически завершен. В следующем году на заасфальтированных, некогда зеленых лужайках будут установлены малые архитектурные формы. И превратится сквер в центре промышленного Челябинска снова в детский парк.

«Тут будут три детские площадки. Да, мы украли немного газона, но само название детский парк «Алое поле» предполагает наличие активных зон для отдыха детей. Сейчас в этом парке кроме лавочек и урн ничего больше нет. У меня мамочки лично спрашивали, когда появятся детские площадки», - добавил Виктор Ереклинцев.

Чиновники радостно рапортуют, какая большая работа ими проделана. А у горожан все больше и больше вопросов. Специалисты настаивают на том, чтобы реконструкцией сквера на Алом поле всерьез занялась прокуратура.

«Нужно подключать прокуратуру. Детский парк они хотят создать. Это не значит, что нужно все в асфальт «закатывать». Кто такое запроектировал? Были ли разрешения на снос деревьев? Это безобразие нужно останавливать и заставить подрядчиков восстановить зеленые насаждения», - считает директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Напомним, реконструировать сквер на Алом поле челябинские чиновники пытались несколько раз. При мэре Вячеславе Тарасове здесь под это дело хотели сделать подземный торгово-развлекательный комплекс, построить билетные кассы и открыть аквапарк. При градоначальнике Михаиле Юревиче рассматривались проекты возведения кафе и парка аттракционов. При Сергее Давыдове в градостроительных планах было также строительство парка аттракционов и торгового комплекса. И вот при градоначальнике Тефтелеве у чиновников руки, наконец, добрались до Алого поля. Сквер включили в городскую программу «Комфортная городская среда».

Вопросы остаются – и в первую очередь к профессионалам – к главному архитектору города, к экологам из управления экологии, которые отвечают за зеленый фонд города.

Одну реконструкцию Челябинск уже проходил – в сквере у оперного театра, до сих пор ликвидируются последствия. Или нам не привыкать наступать на одни и те же грабли?