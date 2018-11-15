Власти Челябинска изуродовали сквер на Алом поле по программе «Комфортная среда»

Жители в шоке: власти Челябинска изуродовали Алое поле, закатав зеленые насаждения плиткой и асфальтом.

Это до начала реконструкции сквер на Алом поле был островком зелени и оазисом промышленного центра. Челябинцы сюда приходили, чтобы насладиться тишиной и отдохнуть. А сейчас – это закатанный в асфальт и плитку сквер, где даже часть деревьев вырубили во время реконструкции, как пишут в соцсетях жители.

Живые газоны на Алом Поле теперь превратились в асфальтовые гробницы. Огромные площади, на которых раньше была зеленая трава, «закатаны» в асфальт. «Особая гордость» обновленного Алого поля – чёрные, почти тюремные турники, которые уже появились на спортивной площадке. Челябинцы возмущаются и негодуют такой уродливой реконструкцией излюбленного некогда места отдыха.

«И вот чем люди руководствуются, уничтожая остатки зелени в городе? Деревья, закатанные в асфальт, - это же уродство. Какой тогда вообще смысл от скверов, парков и зелени, если их потом ликвидируют и превращают в это», - возмущается жительница города Елизавета Новак.

«А где сквер? То, что мы сейчас видим, не поддаётся никакой критике! Хочется плакать», - пишет в соцсетях Марина Овчинникова.

«Дичайший ужас и кошмар! Слов нет. Как так?! Деревья в асфальт! Турники зачем там? Да, ладно, с турниками, деревья асфальтом обложить! Вы в своём уме?», - недоумевает Анастасия Задорина.

«Коммерческая застройка, очередные островки. Деревья, оставшиеся в островках земли, постепенно умрут. Обычно так делают вдоль дороги, когда нужно выделить место для парковки. Никто, разумеется, не думал о людях. Ведь есть примеры сохранения и рекультивирования почвы, высадка новых и уход за долголетними растениями», - пишет Сергей Афанасьев.

Реконструировать сквер на Алом поле челябинские чиновники пытались несколько раз. При мэре Вячеславе Тарасове здесь под это дело хотели сделать подземный торгово-развлекательный комплекс, построить билетные кассы и открыть аквапарк. При градоначальнике Михаиле Юревиче рассматривались проекты возведения кафе и парка аттракционов. При Сергее Давыдове в градостроительных планах было также строительство парка аттракционов и торгового комплекса. И вот при градоначальнике Евгении Тефтелеве у чиновников руки, наконец, добрались до Алого поля. Сквер включили в городскую программу «Комфортная городская среда».

Реконструкции по этой программе подлежит участок площадью 11,8 тысячи квадратных метров, ограниченный проспектом Ленина, Свердловским проспектом, улицей Карла Маркса и улицей Красная. Над проектом работали школьники, студенты-архитекторы и урбанисты. Согласно первоначальному техзаданию в сквере должны были быть сохранены все зеленые насаждения и сформирован план расположения дорожек с учетом так называемых «народных» троп. Все эти предложения передавались в администрацию Челябинска.

«Мы подключались к работе над проектом. Мы предлагали переменное мощение, а не полное тротуарное покрытие. Мы настаивали на максимальном сохранении зеленой зоны. Центральная часть сквера вообще не такая, какую мы предлагали. В итоге совсем не тот проект реконструкции мы сейчас видим», - рассказала архитектор, преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ Ольга Чистякова.

Компанию-подрядчика чиновники выбрали быстро. Им стала ООО ПСО «Урал» (руководитель – Спартак Кочарян). Основной вид деятельности: «Строительство зданий и сооружений», а также «Прочая вспомогательная транспортная деятельность», «Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами», «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия». А окончательным автором проекта реконструкции Алого поля стал сотрудник СК «Легион» Владимир Болотов.

«Ключевой стала именно тропиночная сеть. Следили за перемещением людей. Нам нужно было сделать, чтобы они ходили там, где им удобно. Я понимаю, что сейчас реакция у людей негативная. А в следующем году людской трафик вообще поменяет направление. Возле дворца пионеров и школьников будет благоустроена спортивная площадка. Это тоже влияло на составление плана реконструкции. Вокруг строительной площадки будет забор. Сейчас есть конфликт интересов между теми, кто на ней занимается, и людьми, которые по ней ходят. Больше ходить не будут», - отметил Владимир Болотов.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, люди привыкли ходить там, где им удобно, и стояла задача «узаконить» народные тропы. Поэтому, по словам чиновника, там, где раньше была трава, появилась тротуарная плитка. Раньше в сквере было 5,5 тысячи квадратных метров брусчатки, а сейчас 13.

«Люди пока не привыкли и поэтому возникает ощущение, что слишком много тротуарной плитки. Да, пока это угнетает. Но, я считаю, что мы сделали все правильно. Нужно дождаться завершения реконструкции. С точки зрения людского трафика мы сделали все правильно. Понимаю, что психологически сложно пока воспринимать, что там, где раньше была вытоптанная трава, появилась брусчатка», - отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Так что, по мнению чиновника, брусчатке вместо газонов с зеленеющей травой горожане должны быть только рады. Закатанным в асфальт деревьям тоже нашлось объяснение. Земли, которую им оставили, вполне достаточно для питания корней воздухом и дождевой водой, считают чиновники. С этим утверждением крайне не согласны специалисты.

«Любое подобное вмешательство приводит к деградации деревьев. Это стратегия на вымирание. Нельзя замыкать деревья в такие маленькие пространства. Нельзя было на это покушаться. Это явное беззаконие - замыкать территорию сквера в асфальт. По горло зажали деревья асфальтом. Они будут страдать и погибнут», - сказала директор ботанического сада ЧелГУ Вера Мергер.

«Как ландшафтный архитектор, скажу, что эти деревья через несколько лет погибнут. Посмотрите, как их обложили асфальтом. Так нельзя делать. Корни деревьев не дышат. От этого они погибнут. Будут долго мучиться, болеть, сохнуть. И погибнут», - отметила старший преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ Ирина Евсикова.

Кстати, на то, чтобы закатать Алое поле в асфальт, чиновники потратили 14 миллионов бюджетных денег.

«Удивляет большая площадь пешеходных покрытий. Как будто в этом месте будут гулять регулярно. И сразу появляется вопрос. А что они будут делать? Где интересные места развлечения, времяпровождения? А по проекту их нет! Проектируется только сцена. Сцена - это временное развлечение. Не постоянное. Ещё проектируется детская площадка и тренажёры. Это всё было в сквере. Баскетбольные поля будут использоваться только в теплый сезон. Значит, нет необходимости делать столько пешеходных путей. Не будут там толпы народа гулять. Такое впечатление, что автор проекта не чувствует масштаба. Ведь площадь покрытий нужно рассчитывать исходя из количества посетителей», - отметила архитектор Ирина Евсикова.

Реконструкция сквера идет полным ходом и при этом выясняется, что проект не прошел публичные слушания и его вообще никто не утверждал. Положительного заключения экспертизы нет.

«Проект, как таковой, не утверждался. Таких требований не было», - признался глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Цитируем распоряжение администрации Челябинска об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018 - 2022 годы» (приложение 3, пункт 5): «… необходимо наличие в отношении общественной территории, благоустройство которой планируется, утвержденной проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации».

Выяснилось, что не только проект не принимали специалисты, а что управление благоустройства и архитектуры Челябинска, оказывается, никакого отношения к реконструкции сквера не имеет. Не их компетенция. За реконструкцию отвечает администрация Центрального района.

«По положению Ереклинцев должен был утвердить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы. Без этого ему не выделили бы средства. Так что он лукавит. Проект должен быть. Хорошо бы юристам показать это положение. Да, с архитектурой, похоже, не согласовывают проект. Стройка идёт по непонятно какому плану. То есть, изначально мы видим нарушения в утверждении проекта реконструкции. А это повод писать в прокуратуру. Тут надо проверить всю цепочку. Каким образом администрация города или района такое решение приняла и подписала»,- отметила архитектор-градостроитель, старший преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ Ирина Евсикова.

«Если нет утвержденного проекта и дендроплана, то нельзя творить все, что хочется. Это попустительство. Нужно ставить вопрос о беззаконии», - говорит директор ботанического сада ЧелГУ Вера Мергер.

Вернут ли центру города уголок тишины и зелени? Смогут ли горожане гулять под тенистыми деревьями или же «благоустроенная» таким образом территория достанется очередным коммерсантам? Что может появиться на заасфальтированных площадках? Очередной торговый киоск? Вопрос открытый. Недовольство среди населения тем, во что превращается сквер на Алом поле, только растет. Впрочем, по крайней мере один человек, кому по душе изуродованный сквер в центре города, есть. Это действующий градоначальник Евгений Тефтелев.

«Я не согласен с критикой. Это чье-то частное мнение. Мы делаем все, как в проекте. На мой взгляд, мы правильно обновляем Алое поле. Позитива стало намного больше», - высказал свое мнение на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев.