Власти Коркинского района поспособствовали срыву публичных слушаний

В городе Коркино (Челябинская область) сегодня, 21 марта, были сорваны - не без помощи районных чиновников - публичные слушания по проекту планировки земельного участка, где частный предприниматель Александр Бакша хочет построить похоронное бюро. Речь о территории по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, 60.

«Слушания завершены безрезультатно. Они были намеренно сорваны», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» участник события, пожелавший остаться неизвестным.

Житель Коркино рассказал, что на слушаниях, начавшихся в городской мэрии в половине четвертого дня, присутствовала сама Наталья Лощинина - глава Коркинского муниципального района, а также сотрудники ряда подчиняющихся районной администрации управлений.

«Видимо, тема строительства похоронного бюро так важна для районных властей, что ради участия в обсуждениях они оставили свои рабочие места в рабочее время. Судя по всему, району этот объект в Коркино не нужен или же администрация Натальи Лощининой просто хочет «натравить» жителей на городскую администрацию. Думаю, «травля» связана с планируемой главой района административной реформой, которая подразумевает ликвидацию всех поселковых администраций», - поделился источник агентства, добавив, что сегодняшние дебаты были очень жаркими.

Вообще же от идеи строительства в черте города похоронного бюро не в восторге многие жители Коркино - по очень понятным причинам. Есть вероятность, что Александр Бакша планирует обустроить в новом здании (которое - в свете последних событий - не факт, что появится) не только ритуальный зал, но и крематорий. Деятельность похоронного бюро предполагает кремацию.

Какие же мотивы у районных властей, принявших непосредственное участие в срыве слушаний, - большой вопрос: радеют ли чиновники за интересы жителей или преследуют свои, сугубо политические, цели?