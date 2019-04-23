Водозаборы и очистные сооружения Челябинской области инвентаризируют

В Челябинской области проведут инвентаризацию всех водозаборов и очистных сооружений.

Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Текслер. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия-24».

«Я дал поручение провести инвентаризацию всех водозаборов, всех очистных сооружений для того, чтобы понять реальную картину», - сообщил глава региона.

По его словам, на приведение в порядок сразу всех проблемных объектов денег, предусмотренных в рамках национальных проектов, не хватит. «Мы отранжируем объекты. Посмотрим, что можно сделать побыстрее, чтобы улучшить качество питьевой воды», - отметил врио губернатора, добавив, что такая работа будет проведена по всей области.

На сегодня уже определены несколько объектов, работы на которых предстоит провести в первоочередном порядке. Задачи поставлены, финансирование выделено.

Кроме того, особое внимание врио губернатора намерен уделить и единственному питьевому источнику Челябинска и ближайших к нему населенных пунктов.

«Есть задача поднять там (Шершневское водохранилище – прим. ред.) и в Аргазинском водохранилище (находится выше по течению) уровень воды, увеличить водность, чтобы вода стала чище», - рассказал Текслер. С прошлого года ведутся работы по прокладке специального водовода, который улучшит качество питьевой воды.

Как ранее сообщало агентство, ученые предрекают «водный апокалипсис». По их мнению, через несколько лет после начала работы Томинского ГОКа Челябинск и прилегающие к нему населенные пункты останутся без воды.

Кроме того, уже в ближайшее время к экологической катастрофе могут привести очистные сооружения Чебаркуля и на курорте Кисегач. На сегодня все сточные воды с курорта Кисегач поступают на находящиеся в частной собственности очистные сооружения (принадлежат ООО «Евродвор»). Но компания не обслуживает их должным образом. Если нерадивый собственник и дальше будет безответственно относится к своему хозяйству, то все сточные воды потекут сначала в Табанкуль, потом в Теренкуль и затем в Кисегач.