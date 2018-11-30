Южноуральцам предлагают лично оценить проект преображения Челябинска и высказать замечания

Проект архитектурной концепции Челябинска будет презентован уже в ближайший понедельник, 3 декабря. Концепцию преображения центральной части города разрабатывали лучшие архитекторы по приглашению губернатора Бориса Дубровского в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС-2020.

На презентацию в Челябинск приедет президент Союза архитекторов России, генеральный директор центрального дома архитектора Николай Шумаков, который руководит командой разработчиков.

Перед тем как приступить к разработке концепции, московские архитекторы лично изучили центр города, пройдясь по его улицам и беседуя с челябинцами. Было проведено социокультурное исследование, оценены транспортная и пешеходная инфраструктура Челябинска, создан фотоплан центра города. И только затем специалисты приступили к разработке проекта.

Уже сейчас понятны болевые точки города: беспорядочная наружная реклама, окутавшая город паутина проводов, недостаточное количество зелени, отсутствие нормальных прогулочных зон и так далее.

Планируется провести работы по благоустройству (особое внимание уделят гостевым маршрутам), озеленению, обновлению конструкций дорожно-транспортной сети, ремонту зданий и сооружений, ремонту и замене сетей наружного ландшафтного освещения, архитектурному освещению фасадов. Предусмотрены мероприятия по инженерному обеспечению проведения всех работ и по малым архитектурным формам.

Над проектом работает 50 архитекторов и градостроителей. Намечено 47 участков для реконструкции. По задумке, будет обновлено 300 гектаров территории.

Первые результаты были озвучены 30 октября.

На встрече глава региона высказывал пожелание, чтобы «создание концепции благоустройства на всех этапах было максимально открытым и проект обсуждался с людьми».

На сайте Archconcept74.ru можно посмотреть, оценить участки архитектурной концепции, высказать свои замечания. Комментарии будут переданы в Союз архитекторов России для редактирования проекта.

В понедельник, 3 декабря, состоится открытое обсуждение архитектурной концепции (ул. Труда, 179, отель «Raddison Blue», зал Galaxy). Оно начнется в 17 часов. В мероприятии примет участие губернатор Борис Дубровский. На мероприятии будет презентована концепция развития парков и скверов Челябинска, выступят разработчики проекта. Затем любой желающий сможет высказать свое мнение об участках концепции, задать интересующие вопросы.

На проспекте Ленина планируется преобразить пешеходную зону, территорию около ЮУрГУ. Студенты предлагают сократить парковку около вуза (так, чтобы пути пешеходов и машин пересекались минимально), сделать ее подземной или вообще убрать. Они одобрительно отзываются о велодорожках: «Они должны быть объединены в неразрывную маршрутную сеть, как дороги». Поступают предложения высадить красиво цветущие деревья или небольшие кустарники. Есть и вопросы по проекту: Будет ли нормальная ливневая канализация? Почему на плане нет остановок?

У дома №58 на проспекте Ленина, на перекрестке Ленина со Свердловским проспектом, на площади Революции предлагается организовать парковочное пространство, добавить мачты освещения и организовать тротуар с пешеходными переходами через улицу для маломобильных групп населения и высадить новый газон. Кроме того, на перекрестке двух проспектов добавятся велодорожки. На первых двух участках пешеходную часть планируется выложить гранитными плитами, на площади Революции - тротуарной плиткой.

На участке проспекта Ленина у дома №18, где сейчас проходят трамвайные пути, предлагается создать барьер в виде небольшого перепада высот тротуара и трамвайных путей, усилив его роль зелеными насаждениями в виде «зеленого ограждения».

Будет реконструирована и площадь у памятника Курчатову. Вместо парковки на этом месте появятся деревья и лавочки.

Кого-то это очень обрадовало, а кому-то совсем не понравилось (для студентов, приезжающих на учебу на личных автомобилях, это будет не совсем удобно). «Совершенно не думаете о тех, кто там работает, учится. Благоустройство заключается в создании благ для общества, а не создания красивой картинки», - высказал свое мнение недовольный.

Людмила считает, что «скамейки на лестнице будут постоянно пыльными, тем более не отделены от дороги никакими зелеными насаждениями». Еще один минус – отсутствие навесов. Нельзя будет отдохнуть ни в дождь, ни в снежную погоду. А в жару негде скрыться от палящего солнца. В числе плюсов называется велодорожки.

Нынешний вид площади Революции московские архитекторы в целом оценили положительно. Зеленые насаждения площади находятся в хорошем состоянии, за ними ухаживают должным образом, считают москвичи.

Они предлагают только заменить бетонную плитку на гранитные плиты (некоторые опасаются, что в сырую погоду они будут скользкими, а, значит, по ним будет опасно ходить). «Летом часто дует ветер и сносит капли от поющего фонтана. Детишки бегают по лужам, нужно чтобы было безопасно для всех», - опасается Юлианна.

Архитекторы предлагают также существующие лавки заменить на новые, с современным дизайном, отвечающие строгой композиции разбивки площади.

Жительница Челябинска Анна считает, что необходимо «легализовать» народные тропы и замостить выбранные людьми дорожки: «Народ будет ходить по более короткому пути и вытаптывать газон все равно, хоть забор ставь, хоть кусты сади».

Марина уверена, что необходимо создать круговую безбарьерную дорожку для катания на роликах, велосипедах, прогулок с колясками, а также «придумать, чем закрывать фонтан зимой, чтоб там сарай дровяной не стоял».

На площади Ярославского (у театра оперы и балета) архитекторы также предлагают заменить мощение – бетонную плитку на гранитные плиты светло-серого цвета, а также высадить дополнительно кустарники.

«Площадь находится перед Оперным театром, который выполнен в определенном архитектурном стиле, а предлагаемый эскиз не вписывается ни в какой стиль. Должно быть единое гармоничное пространство», - считает Алена. Жители предлагают высадить побольше деревьев (горожане помнят, какой тут был зеленый сквер), установить побольше скамеек, добавить дополнительного низкого освещения и убрать серые заборы вокруг площади.

Много критических замечаний по реконструкции парка Гагарина. В частности, жителям не понравилось, что проект предусматривает вырубку части сосен (а зелени в городе и так не хватает). Вопросы вызывают и лавочки-полулежаки, которые выступают до середины дорожки.

«Парк хорош сохранившейся природой. Ему нужны хорошее освещение, спортивные дорожки и прогулочные», - считает Лилия.

На сайте можно посмотреть и оставить свои комментарии по другим проектам: на улице Труда (в том числе, новый сквер, новый вход в Зоопарк и вход в Краеведческий музей),

на улице Кирова (перекресток с Бульваром Славы, перекресток с Площадью Ярославского, перекресток с Карла Маркса, перекресток с Братьев Кашириных).

Разработаны предложения по Алому полю,

по улице Энгельса (в том числе вход в Центральный Стадион), на Володарского (сквер со стороны Сони Кривой, западный вход ЮУрГГПУ), на Энтузиастов (вход в Парк Гагарина, перекресток Сони Кривой, перекресток Коммуны), а также улицы Пушкина, Советская, участки на Цвиллинга (у домов 16 и 28), перекрестки Елькина -Воровского -Тимирязева и Коммуны – Энтузиастов.