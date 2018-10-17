Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Челябинский Гидрометцентр предупреждает жителей Челябинской области об усилении ветра, что может привести к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ожидаются магнитные бури и повышение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в четверг ожидается ветер 9-14 метров в секунду, местами ветер будет усиливаться до 22 метров в секунду. Челябинцы, добирающиеся сегодня после работы домой, уже в полной мере ощутили силу ветра. Из-за порывистого ветра у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

Кроме того, к вечеру похолодало, стал накрапывать дождь. Синоптики обещают предстоящей ночью и днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью столбик термометра опустится до нулевой отметки, при прояснении – до минус трех градусов. Днем воздух начнет прогреваться.

Атмосферное давление немного повысится, но останется ниже нормы. Высокая влажность воздуха и низкий фон атмосферного давления будут формировать погоду выраженного гипоксического типа, с низким содержанием кислорода в воздухе. Плохо такую погоду переносят люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики, а также страдающие хронической кислородной недостаточностью, в том числе стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, метаболическими нарушениями. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения.

В ГУ МЧС отмечают, что порывистый ветер может спровоцировать аварии на объектах и линиях энергосистем, привести к аварийному отключению систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям рекомендовано в случае ухудшения обстановки организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.