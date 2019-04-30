Заповедник «Аркаим» открывает летний туристический сезон

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) завтра, 1 мая, официально открывает летний туристический сезон. Все места на первые майские праздники уже забронированы. Особой популярностью пользуется комфортабельная гостиница «Музейная», приобретенная при поддержке регионального минкульта.

В этом году посетителей ждут обновленные экскурсионные маршруты. Они построены так, чтобы дать гостям максимально полное представление о жизни людей в древности, познакомить со всеми музейными объектами, включая те, что раньше зачастую оставались неохваченными экскурсиями. Так, например, на экскурсии «Путешествие в древний Аркаим» можно будет увидеть не только сам уникальный археологический памятник «Поселение Аркаим», но и реконструкцию жилища. «Сотворение дома» продемонстрирует традиции строительства жилищ, начиная от каменного века и заканчивая началом XX, а «Наследие великой степи» позволит окунуться в захватывающий мир древних курганов.

В летний туристический сезон «Аркаим» подготовил для своих гостей ряд интересных мероприятий, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью заповедника Мария Таирова.

Так, 18 мая «Аркаим» присоединится к международной акции «Ночь музеев». Каждый посетитель сможет бесплатно принять участие в познавательном квесте «Дорогами прошлого» и выиграть ценный приз, узнать о ландшафтах, животном и растительном мире Аркаима на экологической экскурсии по заповеднику, увидеть уникальное песочное шоу и посетить камерный концерт в туристическом лагеря. В ночное время посетителей музея встретят не только экспозиции и выставки - их будут ждать археологи, историки и музейные работники. Увлекательная беседа гарантирована.

Восьмого июня в заповедники состоится фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», который в очередной раз подарит участникам и гостям замечательную возможность окунуться в атмосферу великой многотысячелетней истории степи и приобщит к жизни и быту наших далеких предков. Праздник посвящен древним племенам и народам, населявшим Южный Урал.

Клубы исторической реконструкции из разных городов России встретят гостей заповедника в облике сарматов, синташтинцев, людей каменного века. Гостей фестиваля ждут сражения в полном боевом обмундировании, турнир по стрельбе из лука, мастер-классы по традиционным ремеслам, археологический раскоп для юных исследователей древности, концерт этнической музыки, файер-шоу, аутентичные сувениры, яркие фотозоны.

Шестого июля в заповеднике пройдет этнофест «Аркаим» - праздник народной культуры, живой народной песни и традиционных ремесел. В этом году на фестивале откроется «Лаборатория сказительства», где участники и гости фестиваля послушают исторические башкирские песни, былины и старины, бытовавшие у русских. Гостей фестиваля ожидают многочисленные мастер-класс и ярмарка мастеров, куда с уникальными товарами собственного производства приедут народные умельцы со всей Челябинской области.

На главной площадке фестиваля развернутся фольклорно-хореографический конкурс и гала-концерт с участием победителей и специальных гостей фестиваля. В вечернее время все желающие смогут поплясать кадрили и хороводы, окунуться в музыкальную феерию, которую создаст оренбургская этно-группа «Магра», попрыгать через костер, посетить файер-шоу.

Десятого августа «Аркаим» проведет фестиваль «Крынка», который соберет в заповеднике знатоков старинных рецептов, ценителей народной культуры и просто любителей вкусно поесть. Представители разных народов нашего региона (казахи, башкиры, нагайбаки, русские) приедут с национальными блюдами, приготовленными по старинным рецептам, передающимся в семьях из поколение в поколение.

Участники фестиваля обменяются рецептами, раскроют секреты технологии приготовления, поделятся традициями застолья и споют обрядовые песни. На площадке фестиваля развернутся масштабные реконструкции обрядов, военных действий, бытовых сцен, мастер-классы, народные игры и забавы. Красивым завершением дня станет концерт фолк-группы, этнодискотека и файер-шоу.

Также с пятого по седьмое июня заповедник «Аркаим» будет представлять Южно-Уральский регион на Уральском культурном форуме, который пройдет в Екатеринбурге. К нему будет приурочена и выставка «Аркаим - древнее наследие Южного Урала», которая откроется в музее истории и археологии Урала Екатеринбурга. На выставке можно будет увидеть предметы археологии, реконструкции, охватывающие все стороны жизни жителей древнего поселения.

Кроме того, в музее самого заповедника пройдет ряд выставок, организованных в том числе совместно с другими музеями. Уже сегодня, 30-го апреля, начали свою работу экспозиции «Красота в камне. Анималистика» и «Аркаим в моем сердце», а третьего мая откроется выставка «Тайны Кизильских курганов».

Фото предоставлено заповедником «Аркаим»