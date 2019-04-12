Завершился финал младшей лиги «Моей Магнитки»

Школьники 1-4 классов города Магнитогорска совершили увлекательное путешествие в историю родного города и края.

Финал юбилейной, двадцатой игры-викторины «Моя Магнитка» на Кубок городского Собрания депутатов по традиции проходил в двух возрастных категориях. Младшая лига тематически обращала участников к истокам Магнитогорска, станицы Магнитной, казачьей жизни и былинам уральских степей.

Как обычно: полный зал болельщиков, представительное жюри, увлекательнейшие театрализованные представления команд, ответы на сложнейшие краеведческие вопросы, громкие аплодисменты и позитивные эмоции.

Добрыми словами напутствовали ребят депутат Александр Мясников и старший вице-президент КредитУралБанка Александр Лазуткин.

Каждая команда подготовила театрализованное выступление. На сцене Дворца творчества сказы Урала по произведениям Людмилы Татьяничевой сменяли картинки по мотивам произведений А.С. Пушкина и рассказы о традициях уральского казачества.

Именно количество правильных ответов на вопросы о Магнитогорске и Челябинской области, которая также отмечает этом году свой 85-летний юбилей, стало определяющим в выборе победителя.

Лучшими знатоками «Моей Магнитки» в 2019 году стала команда школы №64 им. Б. Ручьева. В стенах этого учебного заведения и будет целый год храниться переходящий малый Кубок Магнитогорского городского Собрания.

Второе место завоевала команда школы №25 при Магнитогорской государственной консерватории, третьими стали ученики школы №56.