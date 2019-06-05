Жительница Магнитогорска признана студенческим лидером УФО

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) Айна Тухватуллина стала победительницей ежегодного конкурса «Студенческий лидер Уральского федерального округа-2019». Девушка учится в МГТУ имени Носова и является председателем первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области, окружной этап прошел в УФО уже в 13-й раз. В нем приняли участие победители муниципальных и региональных этапов. В Тюмени конкурсанты выполняли десять заданий, среди которых - «Автопортрет», «Заседание профсоюзного комитета», «Изложение», «Блиц», «Сюрприз» и «Правовое проектирование». Этапы выявили умения участников представлять себя, мгновенно решать возникшие проблемы и другие важные лидерские навыки.

Айна Тухватуллина уже участвовала в конкурсе в 2016-м году и тогда тоже дошла до всероссийского этапа. Девушка рассказала, что именно привело ее к победе.

«Во-первых, многое зависит от подготовки. Во-вторых, нужно, чтобы твоя команда готовилась вместе с тобой. А третье - это опыт, которого мне было недостаточно в 2016-м году, а сейчас он есть. Все слова благодарности сказаны на сцене. Без помощи любимого профкома я бы не справилась», - призналась победительница.

Теперь Айне предстоит готовиться к финалу Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019», который пройдет в сентябре в Краснодарском крае.