Знаменитый фольклорный фестиваль «Аркаим» ждет своих новых героев

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) шестого апреля пройдет XIV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. Прием заявок на участие в нем уже начался.

Фестиваль «Аркаим» призван сохранить ценности традиционной отечественной культуры, традиционную обрядность многонационального региона Южного Урала, песни, костюмы, ремесла. Ежегодно это событие, названное по имени заповедника, объединяет более пяти тысяч зрителей.

Как отмечают в заповеднике, знакомство с аспектами традиционной культуры помогает сформировать экологическое мышление у современного человека. А для ученых историков, этнографов, фольклористов, сотрудников музеев и образовательных учреждений участие в фестивале – это великолепная возможность установления контактов.

Традиционно зрители и участники «Аркаима» всех возрастов реконструируют народные обряды, игры, пробуют национальную кухню, участвуют в мастер-классах традиционных ремесел и рукоделий. А на главной площадке фестиваля разворачивается музыкально-хореографический конкурс.

Аутентичность всех представленных на фестиваль материалов курируется компетентным жюри. За развитием событий с интересом наблюдают средства массовой информации (от интернет-изданий до телевизионных каналов), в том числе иностранные.

В этом году темой фестиваля станет сказительство как традиция передачи эпоса среди разных народов Южного Урала. В своеобразной «Лаборатории сказительства» встретятся носители и реконструкторы традиции сказительства разных народов: башкир, русских, нагайбаков.

Гостей нового «Аркаима» ждут также мастер-классы, народные игры, хороводы и кадрили, ярмарка мастеров, молодецкие забавы, гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля.

К участию в фестивале приглашаются фольклорные коллективы и солисты, занимающиеся изучением и восстановлением песенных и хореографических традиций южноуральского региона, народных праздников и обрядов, традиции сказительства (как аутентичные, так и занимающиеся стилизацией и современной обработкой материала); музыканты, играющие на народных инструментах; художники и мастера традиционных ремесел и рукоделий, декоративно-прикладного творчества, ручного труда; дизайнеры одежды, работающие в традиционном стиле, театры мод, коллекционеры этнической одежды, реконструкторы традиционной одежды.



Фото из группы заповедника «Аркаим» ВКонтакте