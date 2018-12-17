Звонницу Свято-Симеоновского кафедрального собора восстановили в былом благолепии

Девять новых колоколов, отлитых мастерами Каменска-Уральского, освятили для Свято-Симеоновского кафедрального собора в Челябинске. Обновление соборной звонницы приурочено к столетию Челябинской епархии, которое отмечается в нынешнем году.

Как рассказал владыка Никодим, сто лет назад у храма были прекрасные колокола. «В годы богоборчества колокольни Южного Урала были разрушены. Было время, когда оставался только один храм действующий – это Свято-Симеоновский кафедральный собор», - напомнил владыка Никодим. Он отметил, что в конце 80-х годов прошлого столетия начали восстанавливать традиции колокольного звона. Но тогда многие колокола были отлиты неудачно.

«И вот мы, по случаю столетия Челябинской епархии, решили восстановить звонницу в былом благолепии. Чтобы мы помнили об этом юбилее, а колокольный звон призывал множество и множество православных христиан на богослужение в храм», – сказал владыка Никодим.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил чин освящения новых колоколов. Архипастырю сослужили клирики храма. Прочитав молитву, владыка окропил колокола святой водой, сообщили в Челябинской епархии.

После освящения духовенство во главе с митрополитом Никодимом несколько раз ударило в самый крупный колокол – благовест. По окрестностям разнёсся сильный бархатный гул. Затем начался подъем колоколов на колокольню.