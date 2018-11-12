Борьбу за пост главы Коркинского района продолжат семеро. Одного не допустили

Один претендент на пост главы Коркинского муниципального района (Челябинская область) не допущен до участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра. Борьбу продолжат 7 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в конкурсной комиссии, в конкурсе не сможет участвовать старший инструктор-методист ООО «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Олег Кириллов. Он предоставил не полный пакет документов. Претендента уведомили об этом, но никаких действий с его стороны предпринято не было. Поэтому комиссия на предварительном заседании приняла решение о недопущении Кириллова.

За пост главы района будут бороться семеро: председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина (1975 года рождения), заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов (1974 г.р.), инженер по подъемно-транспортным механизмам АО «Томинский ГОК» Виталий Ушенин (1977 г.р.), индивидуальный предприниматель Ольга Левина (1973 г.р.), пенсионер МВД РФ Андрей Семенов (1979 года рождения), начальник производственно-технического отдела ООО «ЮжУралВзрывпром» Дмитрий Поникаров (1986 г.р) и Константин Хрущев (1989 г.р., он не указал свое место работы, обозначив лишь сферу деятельности – физкультура и спорт).

Конкурс по отбору кандидатов состоится 14 ноября. Члены конкурсной комиссии выслушают программы всех кандидатов, проверят их знание федерального и областного законодательства, а также устава муниципалитета и местных нормативно-правовых актов. Комиссия отберет не менее двух кандидатов из общего числа допущенных к участию в конкурсе.

На следующий день, 15 ноября, состоится Собрание депутатов Коркинского муниципального района, на котором парламентарии и выберут нового главу из предложенных им комиссией кандидатур.

Как уже сообщало агентство, глава Коркинского района Евгений Валахов, избранный на этот пост в ноябре 2015 года, добровольно ушел в отставку в сентябре 2018 года.

В настоящий момент районом руководит его первый заместитель Владимир Шукаев в статусе ВИПа (временно исполняющего полномочия).

Справка

В состав конкурсной комиссии вошли председатель комитета Законодательного собрания региона по информационной политике Марина Поддубная, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Фартыгин, начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков, вице-спикер Собрания депутатов района Владимир Винокуров, экс-директор Челябинской угольной компании Валерий Кальянов и Николай Швец, возглавляющий комплексный центр соцзащиты в районе.