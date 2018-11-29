Челябинская область узаконила границы со вторым сопредельным регионом. Осталось еще два

Челябинская область узаконила свои границы с еще одним сопредельным субъектом Российской Федерации.

Во вторник, 27 ноября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение об описании местоположения границы между субъектами. Соглашения заключаются для закрепления границ региона с сопредельными территориями.

Сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного Собрания области утвердили соглашение и ряд приложений к документу: картографическое изображение границы между регионами, текстовое описание границы, геодезические данные. Протяженность границы между областями составляет 532,46 километра.

На основании документа будут внесены данные в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Челябинской области. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создать благоприятные условия для ведения бизнеса и развития конкуренции

Напомним, в октябре 2018 года Челябинская область официально закрепила границы с Оренбургской областью – главы субъектов подписали соответствующий документ.

В перспективе – до 2020 года должны быть уточнены границы со Свердловской областью и Республикой Башкортостан. Границы между Челябинской областью и Казахстаном закрепляются международными договорами и федеральными законами. По границам со Свердловской областью могут возникнуть некоторые трудности, так как часто входящего в состав Челябинской области закрытого территориального образования Снежинск находится на территории Свердловской области.

Как уже сообщало агентство, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от 8 января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года.

На сегодня в Уставе прописано, что границы определяются официальными документами, но конкретизировано какими. Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.