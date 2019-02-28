Елистратов вступил в должность главы Челябинска с 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, Владимир Елистратов вступил в должность главы Челябинского городского округа.

26 февраля 2019 года депутаты Челябинской городской думы практически единогласно (при одном «против») избрали Владимира Елистратова главой Челябинска. На тот момент он, будучи вице-мэром по правовым и имущественным вопросам, временно исполнял полномочия главы (он стал руководить городом с 20 ноября 2018 года после досрочного ухода в отставку главы Евгения Тефтелева).

Как сообщил начальник управления информационной политики города Владимир Сафонов, с сегодняшнего дня, 28 февраля, первый заместитель главы и семь заместителей работают последний день. С завтрашнего дня они будут трудиться в статусе исполняющих обязанности вице-мэром.

До конца марта новый глава долен будет определиться с новой структурой администрации и со своими заместителями. Кто-то из действующих вице-мэром сохранит свои посты, а кому-то придется уступить занимаемое место. Пока остается вакантной должность заместителя главы по правовым и имущественным вопросам, которую занимал Владимир Елистратов.

Новый глава сразу после избрания рассказал, что не планирует никаких кардинальных кадровых изменений в структуре Администрации. По его словам, сейчас перед главой города стоят другие задачи.

Напомним, в настоящий момент должность первого заместителя главы занимает 53-летняя Наталья Котова. Она работает на этом посту с апреля 2010 года. Начинала при сити-менеджере Давыдове, затем работала при Евгении Тефтелеве.

Замглавы города по дорожному хозяйству – 60 летний Владимир Алейников (работает на этом посту с 2001 года), замглавы города по социальному развитию – 49-летний Игорь Лопаткин (с апреля 2010 года), замглавы города по экономике и финансам – 59-летняя Елена Мурзина (работает замглавы с февраля 2015 года, до этого была министром экономического развития Челябинской области), замглавы города по вопросам градостроительства – 67-летний Владимир Слободской (в 1988 году пришел на работу в администрацию города замом начальника управления капстроительства, с 2006 года – вице-мэр по вопросам градостроительства, в 2011 году ушел на пенсию, а в декабре 2015 года его вновь пригласили на работу в мэрию замом главы) , замглавы города, руководитель аппарата Администрации города Челябинска – 60 летний Евгений Шинин (в должности с июня 2010 года). Исполняет обязанности вице-мэра по городскому хозяйству 48 летний Евгений Крехтунов (с 6 декабря 2018 года).