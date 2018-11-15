Евгений Тефтелев покинул пост главы Челябинска

Глава Челябинского городского округа Евгений Тефтелев досрочно ушел в отставку.

Об этом объявил сегодня, 15 ноября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский на закрытом совещании в резиденции. На него были приглашены руководство города, главы городских районов и депутаты Челябинской городской думы.

По словам губернатора, в период руководства Евгения Тефтелева городом был допущен ряд ошибок (наряду с достигнутыми некоторыми положительными результатами). Необходимость досрочного ухода главы Борис Дубровский объяснил новыми задачами, которые предстоит решать мэрии в ближайшее время.

Для дальнейшего развития Челябинску нужен новый импульс. И придать его, по мнению губернатора, сможет смена главы. «Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями», - подчеркнул губернатор.

В соответствии с Уставом, после досрочной отставки главы Челябинская городская Дума должна назначить временно исполняющего обязанности мэра. Это решение парламентарии примут во вторник, 20 ноября, на внеочередном заседании.

Борис Дубровский считает, что новым главой Челябинска должен стать специалист во всех сферах городской жизни, которому хорошо знакомо местное хозяйство. Он должен быть открытым, неравнодушным и ответственным. «Он должен жить интересами, заботами и нуждами людей, реагировать на их наказы, - высказал свое представление о новом мэре Борис Дубровский. – Важно, чтобы он был патриот Челябинска, человек, который любит наш город и сможет неравнодушно и ответственно руководить столицей региона».

Губернатор отметил, что новое руководство в ближайшее время должно будет представить идеи и четкий план развития Челябинска, обсудить его с жителями и экспертами и заручиться их поддержкой.

Напомним, 23 декабря 2014 года депутаты Челябинской городской Думы утвердили предложенную конкурсной комиссией кандидатуру Евгения Тефтелева на пост главы администрации Челябинска (на тот момент он был главой Магнитогорска). За нового челябинского сити-менеджера городские парламентарии проголосовали практически единогласно. Воздержался лишь один человек - коммунист Константин Нациевский. На то у него были свои аргументы. 25 декабря Тефтелев покинул пост главы Магнитогорска, а с 27 декабря приступил к своим новым обязанностям. Практически сразу он провел кадровые перестановки (приведя в мэрии своих бывших коллег).

В первоочередном порядке «антикризисный сити-менеджер», как его стали называть, намеревался решить вопрос с городской свалкой (закрыли ее только через 4 года и благодаря в большей степени губернатору), повысить эффективность использования муниципальных земель и имущества, а также заняться решением проблемы городского общественного транспорта. Он пообещал по мере сил решить и застарелую городскую проблему - неэффективную уборку проезжей и пешеходной частей дорог от снега и наледи. Но при его руководстве выражение «тефтелевы кучи» стало знакомо практически каждому горожанину