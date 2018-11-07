Гартунг не метит в губернаторы

Челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия» не собирает подписи за выдвижение депутата Госдумы, лидера эсеров Валерия Гартунга кандидатом в губернаторы Челябинской области. В региональном отделении заявляют, что проводимая неизвестными акция по сбору подписей – это провокация.

Как сообщили в пресс-службе партии, о проходившем 5 ноября сборе подписей за выдвижение Валерия Гартунга рассказала в региональном отделении челябинка Елена Кузнецова. По ее словам, сборщики просили указать паспортные данные.

Секретарь бюро совета регионального отделения СР Василий Швецов опасается, что сбор подписей может оказаться провокацией. «Многие наши сторонники поддержали бы Валерия Карловича, если бы он принял решение участвовать в выборах, – отметил он. – Но официально в настоящее время партия никаких подписей не собирает».

Швецов также напоминает, что для выдвижения сбор подписей граждан не требуется.

Кроме того, подозрителен и факт сбора с граждан паспортных данных. «Эта информация теоретически может быть использована злоумышленниками», - считает Швецов.

Юристы Центра защиты прав граждан партии СР рекомендуют челябинцам быть бдительными.

Напомним, первым о своем намерении баллотироваться на второй срок сообщил действующий губернатор Борис Дубровский. Затем о своем желании побороться за пост губернатора Челябинской области заявил бывший член Избирательной комиссии региона Александр Лебедев.