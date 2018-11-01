Бывший член облизбиркома намерен побороться за пост губернатора Челябинской области

Бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев заявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора.

О своем решении он рассказал на своей странице в соцсети.

Чуть ранее действующий губернатор Борис Дубровский сообщил в интервью ИТАР-ТАСС о своем намерении баллотироваться на второй срок. Главная его мотивация: «В следующие пять лет завершить все начатые в данный момент масштабные работы».

Александр Лебедев, объявляя о своем желании побороться за губернаторское кресло, в первую очередь раскритиковал действия и решения нынешнего главы. Он также отметил, что не увидел желающих стать достойными, на его взгляд, соперниками Дубровскому и решил сам вступить в борьбу. «Решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей», - объявил Лебедев. Он пообещал в ближайшее время опубликовать основные тезисы своей предвыборной программы и стратегию действий.

Как уже сообщало агентство, Александр Лебедев был включен в новый состав Избирательной комиссии Челябинской области в ноябре 2016 года по рекомендации ЦИК (по губернаторской «квоте»).

Предложивший его кандидатуру Николай Левичев охарактеризовал Лебедева как молодого человека, обладающего опытом практической деятельности в избирательных комиссиях разного уровня (в Челябинской, Новосибирской, Московской областях и Краснодарском крае). Он имеет два высших образования, закончил аспирантуру. «Он обладает обостренным чувством справедливости, может, иногда и до гипертрофированности», - говорил про Лебедева Левичев.

Но против кандидатуры Лебедева категорически выступал представитель партии пенсионеров, напомнив, что юноша изъявил желание баллотироваться в Госдуму от партии пенсионеров по Челябинской области, но в итоге стал работать в теризбиркомах в Новосибирской области по представлению партии «Справедливая Россия». «Может быть, в современной политике многоженство и позитивное явление, но у нас позиция одна – либо ты с одной партией идешь, либо…нет приличных слов», - пояснял представитель партии пенсионеров. Партия исключила Лебедева из своих списков, он подал в Верховный суд жалобу и проиграл.

В июле 2017 года Александр Лебедев написал на имя губернатора Бориса Дубровского заявление о сложении полномочий и добровольно, не проработав и года, покинул облизбирком.