Гартунг раскрыл схему, по которой государство обирает народ

Председатель совета челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг совместно с коллегами-эсерами предлагает вернуть закупки госкорпораций, компаний с госучастием и естественных монополий под контроль ФЗ-223. Цель данной инициативы справедливороссов - перекрыть коррупционную лазейку, которой стала пятая поправка, внесенная правительством в этот федеральный закон в декабре 2017 года.

«Поправка позволяет естественным монополиям и компаниям с госучастием осуществлять закупки у взаимозависимых лиц в обход конкурентных процедур, - поясняет Валерий Гартунг. - Это основной источник потерь, основная причина, почему у нас в стране подняли пенсионный возраст, НДС, заморозили индексацию пенсий работающим пенсионерам… Это причина, почему постоянно вводят дополнительные поборы, взносы на капремонт, ОДН... Все, что сейчас из карманов граждан выкачивается теми или иными способами, выводится в частные карманы через эту лазейку. Часто граждане удивляются, почему они столько денег вынуждены платить, например, за тепло. Все просто. Когда обосновывается тариф, в него закладывают все расходы компании, в том числе и их затраты на закупки неконкурентными способами. Они у аффилированных поставщиков покупают по завышенным ценам, получая за это откаты, а платят за все граждане! Так формируются тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение, канализацию, электричество, газ, тепло, вывоз мусора...»

Как отмечают в «Справедливой России», поскольку закупки у взаимозависимых лиц выведены из-под контроля закона, точно посчитать ущерб, который они наносят экономике, невозможно. Но, по оценкам авторов законопроекта, ущерб этот составляет не менее шести триллионов рублей в год (!).

О коррупциогенности действующей нормы депутат Валерий Гартунг говорил с трибуны Государственной думы 21 (!) раз. 11 апреля 2018 года парламентарий задал о ней вопрос главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Премьер-министр признал, что если коррупциогенность подтвердится, то надо исключать ее из закона.

20 апреля 2018 года Валерий Гартунг внес законопроект с предложением вернуть в сферу регулирования ФЗ-223 сделки между взаимозависимыми лицами. Затем, 24 октября, опасность коррупционной нормы подтвердил и первый заместитель председателя российского правительства Антон Силуанов. Отвечая на вопрос Валерия Гартунга, он сообщил, что работа над пересмотром коррупционной поправки уже идет.

Тем не менее, на соответствующий законопроект, внесенный депутатами-справедливороссами, правительство выдало отрицательный отзыв, мотивируя позицию тем, что правительство разработало для решения данной проблемы свой законопроект.

Однако до сих пор правительственный вариант в Государственную Думу не внесен, а законопроект Валерия Гартунга, который мог бы закрыть коррупционную лазейку уже сейчас, голосами «Единой России» 14 февраля был отклонен в первом чтении.

«Не надо здесь наводить тень на плетень, все было сделано целенаправленно для того, чтобы создать триллионную дыру по выводу денег из кармана граждан и из бюджета, что, на мой взгляд, одно и то же, - заявил Валерий Гартунг, выступая по законопроекту от фракции. - Поэтому не надо ждать правительство, ничего они не придумают, не для этого они вводили эту норму».

По результатам голосования за предложение Валерия Гартунга проголосовали 82 депутата (фракции СР, КПРФ и ЛДПР). Из депутатов, представляющих Челябинскую область, инициативу поддержали Валерий Гартунг и Виталий Пашин. Депутаты-единороссы Владимир Бурматов, Андрей Барышев, Виталий Бахметьев, Дмитрий Вяткин, Олег Колесников, Анатолий Литовченко, Василий Шишкоедов и Елена Ямпольская предложение Валерия Гартунга не поддержали.