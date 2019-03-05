Из-за казуса с датой: «Яблоко» требует признать выборы главы Челябинска недействительными

Председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков требует признать недействительными выборы главы города, состоявшиеся 26 февраля. Административное исковое заявление он подал в областной суд вчера, четвертого марта, мотивируя его тем, что вступление в должность нового главы пришлось на 29 февраля. В городской Думе посчитали казус с датой технической ошибкой.

«Яблочники» считают, что решения челябинской городской думы об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Челябинска, а также об объявлении конкурса и об избрании градоначальника необходимо отменить.

«Похоже, что и сама Дума чувствует абсурдность данного конкурса и его результатов - решение об избрании на должность главы города Владимира Елистратова опубликовано, а значит и вступило в законную силу 29 февраля 2019 года, в несуществующий в жестокой реальности день», - не без ехидства отмечают представители партии в своей группе ВКонтакте.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», странная дата, появившаяся на думском сайте, - это чисто техническая ошибка. Ее автоматически выставила система в результате сбоя. Дата 29-е февраля указана не решении, а в сопроводительной таблице к нему, которая не имеет правового статуса.

«В любом случае информация, опубликованная на сайте думы, юридической силы не имеет, так как сайт не является официальной площадкой для размещения официальных документов. Они публикуются в «Вечернем Челябинске». Подобного демарша от Ярослава Щербакова мы ожидали. Когда он пришел в качестве кандидата на пост мэра, сразу включил видеокамеру и сказал, что делает это для того, чтобы потом оспаривать все наши действия», - рассказали агентству в городской Думе.

В свою очередь Ярослав Щербаков уверен, что своими решениями челябинская гордума нарушила не только его права как участника конкурса, но и других жителей мегаполиса, принимавших участие в конкурсе, а также тех, кто не смог из-за оспариваемых решений принять в нем участие.

«Одна из причин моего участия в конкурсе - желание на личном примере показать несправедливость действующего административного порядка избрания главы города, где главным критерием, по сути, являлся уровень лояльности кандидата к региональной власти», - напомнил лидер челябинского «Яблока».

Ярослав Щербаков подчеркивает, что существующие правила проведения конкурса, в отсутствие четких критериев оценки, многое оставляют на личное усмотрение членов конкурсной комиссии, что, по его мнению, говорит о наличии коррупционных факторов.

«Почему, закупая, например, услуги по информационному освещению собственной деятельности, городская дума четко определяет критерии оценки, а при выборе главы Челябинска доверяет комиссии самостоятельно оценивать кандидатов с учетом своих внутренних предпочтений», - недоумевает председатель регионального отделения.

Ранее в Челябинске прошел общегородской митинг за возврат прямых выборов мэра, организованный региональным отделением партии «Яблоко». Во время митинга было собрано более тысячи подписей под петицией с требованием вернуть прямые выборы главы города.