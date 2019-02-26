Владимир Елистратов избран главой Челябинска

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска 58-летний Владимир Елистратов избран новым мэром областного центра.

Соответствующее решение принято сегодня, 26 февраля, на заседании Челябинской городской Думы.

Конкурсная комиссия выбрала четырех кандидатов (из 16 претендентов) для участия в конкурсе. Это ВИП-главы Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, бывший глава Трехгорного, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный. Накануне, 25 февраля, Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало кандидатуру Владимира Елистратова для избрания на выборах главы города.

Сегодня, 26 февраля, перед заседанием Думы Александр Орел подал заявление об отказе от участия в конкурсе. В итоге депутатам пришлось делать выбор из троих.

В ходе заседания Думы каждому из тройкибыло предоставлено по пять минут для программного выступления. Первым на трибуну вышел Владимир Елистратов, затем Никита Мирный и Николай Шиманович.

Владимир Елистратов коротко обозначил направления действий администрации на ближайшие годы, поставив на первое место экологию. Он подчеркнул, что Челябинск должен кардинально измениться к саммитам ШОС и БРКИС 2020 года. Новых, ранее не звучавших и не реализуемых направлений действий в его программе не прозвучало.

Никита Мирный начал свою речь с того, что вчера из СМИ он узнал, за кого сегодня собираются голосовать депутаты. Но это не остановило его, и он посчитал необходимым озвучить свою программу. По мнению Мирного, мэр должен руководствоваться не интересами элит, а интересами жителей. Кандидат считает необходимым вернуть прямые выборыглавы Челябинска. Мирный уверен, что город нуждается в расширении границ до Челябинской кольцевой автодороги с включением соответствующих населенных пунктов. Он также, в случае избрания главой, готов найти заинтересованного инвестора, который построит мусороперерабатывающий завод (по его словам, этот вопрос очень актуален для города). Он предлагает создать муниципальное юридическое бюро, чтобы предоставить жителям возможность получения бесплатной юридической помощи. Мирный не уложился в отведенные ему пять минут, и спикер предложил ему сократить программное выступление, что и был сделано.

Николай Шиманович сказал, что он не будет представлять сегодня программу социально-экономического развития города. По его мнению, главное не программа, а команда, которая будет претворять в жизнь программу. Шиманович считает, что основными качествами чиновника должны быть профессионализм, порядочность и терпение. Он привел в качестве примера непрофессионализма главу одного из районов города (не конкретизируя какого), который заключил контракт на уборку улиц района от снега в конце января (когда зима уже на исходе), а платить собирался за работы с начала января.

Кандидат также отметил, что он не видит смысла в проведенной накануне конференции одной из партии (не называя эту партию). По его словам, хотя со своим Уставо он не лезет в чужой монастырь, но и, по его мнению, без этой поддержки и лишних проблем этот кандидат и сам бы выбирался. Шиманович призвал провести закрытое, тайное голосование.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, выслушав речь Шимановича сказал, обращаясь к кандидату: "Приходите в наш монастырь». Чуть позже он пояснил, что конференция состоялась не по желанию какого-либо чиновника, а на основании Устава партии. Президиум регионального отделения единогласно поддержал кандидатуру Елистратова на пост главы Челябинска. Мякуш обратился к соратникам по партии в Думе поддержать их решение. Перед заседанием фракция единороссов городской Думы также приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Елистратова.

В итоге в ходе открытого голосования «за» кандидатуру Елистратова проголосовало депутатов большинство депутатов. Лишь один парламентарий высказался против.

Владимир Мякуш поздравил нового главу и пожелал ему взять на вооружение те предложения, которые были в программах его оппонентов, и включить этих кандидатов в резерв областного и городского уровней.

Владимир Елистратов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Работы будем много, будем работать вместе», - обратился новый глава к парламентариям.

Владимир Елистратов будет руководить городом в течение пяти лет (на такой срок с ним будет заключен контракт).

Как уже сообщало агентство, глава Челябинска Евгений Тефтелев досрочно ушел в отставку 15 ноября 2018 года, не доработав около года до окончания отведенного ему срока.

С предложением о назначении Елистратова ВИП-главы выступил губернатор Борис Дубровский на экстренном совещании, где было объявлено об отставке.

Владимир Елистратов не в первый раз приходит на смену Евгению Тефтелеву. Так было в 2009 году, когда Тефтелев покинул министерство промышленности и природных ресурсов, а во главе ведомства встал Елистратов.

СПРАВКА

Владимир Елистратов родился 21 июня 1960 года. В 1983 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Колесно-гусеничные машины». Работал в органах УВД, на производстве, в Челябинском городском фонде имущества и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».

Работал директором совхоза, служил в органах внутренних дел УВД Челябинска. С 1999 по 2003 годы – первый зампредседателя Комитета по промышленности администрации Челябинской области. До 2004 года – первый замначальника Главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С декабря 2013 года по май 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». С октября 2015 года – замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

В июне 2009 года губернатор Петр Сумин назначил Елистратова своим спецпредставителем на проблемном градообразующем предприятии Златоуста - ОАО «Златоустовский металлургический завод». Это был первый и удачный опыт спецпредставительства в регионе, который потом еще дважды реализовывался.

После ухода Евгения Тефтелева с поста министра промышленности области (на работу в администрацию Магнитогорска на должность вице-мэра по правовым и земельным вопросам, а затем и главы) в октябре 2009 года Владимир Елистратов возглавил министерство, которым руководил до апреля 2010 года (тогда губернатором стал Михаил Юревич и назначил министром Валерия Прудского).

С декабря 2013 года по май 2014 года Владимир Елистратов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». В октябре 2015 года был назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. В Ноябре 2018 года – назначен ВИН-главы Челябинска.