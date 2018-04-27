Миасские депутаты поставили второй «неуд» главе. Кто инициирует отставку?

Депутаты Миасского городского округа (Челябинская область) поставили второй «неуд» главе Геннадию Васькову – во второй раз они отказались принять его отчет по результатам работы за 2017 год. Год назад депутаты уже ставили «неуд» главе за проделанную им в 2016 году работу. «Два «неуда» - это основание для отправки градоначальника в отставку. Но запуск этой процедуры должны инициировать сами народные избранники или губернатор.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, глава пытался отчитаться перед депутатами еще в феврале 2018 года, но тогда большинство комиссий рекомендовало доработать отчет и перенести его на апрель.

По данным нашего источника, накануне сегодняшней сессии сторонники главы, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, решили сорвать заседание. Они попытались среди депутатов найти девять человек, которые бы согласились сдать мандаты. Но в итоге удалось договориться только с 7 парламентариями. Затем они попытались сорвать саму сессию, проигнорировав на заседания. Но в итоге пришли все.

Чтобы принять решение об отклонении отчета главы, за него нужно было получить не менее 2/3 голосов депутатов. «За» это проголосовало 16 человек. Четверо депутатов не стали принимать участие в голосовании. Трое отчет поддержали.

После этого отставка главы – неминуемый шаг. Есть два варианта развития событий. Первый – инициатором выступает Совет депутатов. Во втором случае – губернатор Борис Дубровский. И тогда либо глава региона выходит с соответствующей инициативой в городское собрание, либо Васьков пишет заявление об уходе с поста по собственному желанию. Геннадий Васьков проработал в должности главы половину срока – его полномочия заканчиваются в сентябре 2020 года.

Теперь Собрание депутатов должно из числа парламентариев выбрать исполняющего главы и запустить процедуру выборов. Через 2,5-3 месяца конкурсная комиссия, сформированная губернатором и депутатским корпусом, выбирает несколько человек из числа изъявивших желание поруководить городом и допущенных к участию в конкурсе. Их кандидатуры представляются на рассмотрение депутатов. Они и принимают окончательное решение. Глава выбирается простым большинством голосов. С ним заключается контракт на срок не менее чем 2 года.

Допустимо, что с главой заключат контракт на 5 лет. Такой вариант был в Златоусте, когда досрочно уходил Александр Караваев (был избран в октябре 2009 года, досрочно ушел в феврале 2012 года) и главой стал председатель местного Собрания депутатов Вячеслав Жилин.