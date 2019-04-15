Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

Исполнение обязанностей руководителя постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ возложено на Олега Щегриковича.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Олег Щегрикович будет исполнять обязанности руководителя постпредства до назначения нового руководителя. На время замещения он будет получать должностной оклад и надбавки, предусмотренные по должности руководителя.

Напомним, Олег Щегрикович уже исполнял обязанности руководителя полпредства с 17 января 2014 года после отставки прежнего начальника – Павла Назарова, который работал в этой должности в статусе вице-губернатора. Щегрикович стоял во главе постпредства по 4 июня 2014 года. С пятого июня 2014 года и по 12 апреля 2019 года руководил представительством Александр Шепилов, пришедший на этот пост из Совета Федерации. Олег Щегрикович перешел на должность первого заместителя руководителя этой структуры. Шепилов ушел в отставку по собственному желанию в апреле 2019 года.

Кроме того, вместе с Шепиловым покинул свой пост и его заместитель Илья Нутельс, который проработал в этой должности с октября 2017 года.

Курировал и продолжает пока курировать работу полпредства вице-губернатор Руслан Гаттаров.