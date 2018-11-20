Тефтелев: На душе тяжело, но настало время перемен

Глава Челябинского городского округа Евгений Тефтелев с тяжестью на душе оставляет занимаемый пост, благодарит всех за конструктивную работу и за звучащую критику и с надеждой смотрит в будущее.

Напомним, сегодня, 20 ноября, депутаты Челябинской городской думы приняли добровольную отставку Евгения Тефтелева с должности главы. Временно исполняющим полномочия главы (ВИП-главы) назначен Владимир Елистратов.

Спикер Станислав Мошаров поблагодарил Евгения Тефтелева за плодотворную совместную работу. «Мы нашли общий язык», - отметил глава Думы.

Евгений Тефтелев выразил надежду, что конструктивный диалог, который сложился между двумя ветвями власти, сохранится и в дальнейшей работе.

Елистратову теперь уже экс-глава пожелал как можно быстрее войти в курс дела и продолжить начатые проекты, в том числе и по благоустройству.

Затем уже в ходе пресс-подхода Евгений Тефтелев отмечал, что в городе сложился коллектив, способный совместно решать поставленные задачи и возникающие проблемы. По его мнению, основной упор сейчас необходимо делать на благоустройство города. Экс-глава также подчеркнул, что его команде удалось сократить дефицит бюджета города (гасить его за счет поступающих дополнительных доходов). «Но вопросов и нерешенных задач осталось еще много», - уверен ушедший в отставку мэр.

Евгений Тефтелев также поблагодарил журналистов за совместную работу и за звучащую в СМИ критику работы администрации и лично главы. «Критика помогала развиваться Челябинску», - уверен экс-глава. Он особо подчеркнул, что он всегда был открыт для общения с прессой и таким планирует остаться и в будущем.

Евгений Тефтелев также сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать Челябинск и сохранит верность нынешнему месту жительства (около теплотехнического института). Несмотря на появляющиеся периодически слухи, он не собирается переезжать в Тарасовку (элитный поселок).

«На душе тяжело. Расставаться с наработанными темами непросто. Но, как и у каждого человека бывает в жизни, у меня настало время перемен», - поделился с журналистами Евгений Тефтелев, правда, особой грусти в голосе у него не слышалось.

В ближайшие дни он приступит к выполнению своих новых обязанностей на новом рабочем месте – в правительстве области (должность вице-губернатора ему была предложена Борисом Дубровским). По словам Тефтелева, ему предстоит курировать большой блок вопросов – областное имущество, региональные природные ресурсы, координировать деятельность аппарата губернатора и правительства (отвечать за транспорт, питание и многое другое).

Напомним, Евгений Тефтелев уже работал в правительстве Челябинской области во времена, когда губернатором был Петр Сумин. В 2002 году он возглавил комитет по промышленности, став членом регионального кабмина. С 2003 по 2004 годы руководил главным управлением промышленности и природных ресурсов области. С 2004 по октябрь 2009 года был министром промышленности и природных ресурсов.