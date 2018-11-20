Депутаты одобрили добровольную, досрочную отставку главы Евгения Тефтелева

Депутаты Челябинской городской думы одобрили досрочное сложение полномочий по собственному желанию главы Челябинского городского округа Евгения Тефтелева.

В заседании приняли участие 38 парламентариев и сам пока еще действующий градоначальник присутствовал.

Напомним, о досрочном уходе Евгения Тефтелева с поста главы города объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на закрытом совещании 15 ноября.

Глава региона отмечал, что в период руководства Евгения Тефтелева городом был допущен ряд ошибок (наряду с достигнутыми некоторыми положительными результатами). Необходимость досрочного ухода главы Борис Дубровский объяснил новыми задачами, которые предстоит решать мэрии в ближайшее время.

Уход Тефтелева трудно считать полноценной отставкой за допущенные им ошибки. Правильнее будет называть это повышением. Экс-главе предложен высокий пост в правительстве области. Пенсионер Тефтелев (1 января 2019 года ему исполнится 64 года) займет вакантную на сегодня должность вице-губернатора и будет заниматься уже хорошо знакомой ему работой – курировать деятельность министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства.

На заседании Евгений Тефтелев поблагодарил депутатов, руководителей подразделений города, силовых структур за совместную работу и подчеркнул, что на новом участке работы, в составе команды Дубровского, ему предстоит еще не раз соприкоснуться с городскими службами, чтобы вместе делать жизнь в Челябинске лучше и лучше.

Временно исполнять обязанности главы будет заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов. Его кандидатура была предложена губернатором Борисом Дубровским. Врио уже получил первые вводные от главы региона.

Напомним, Евгений Тефтелев отработал в должности главы Челябинска почти четыре года - 23 декабря 2014 года депутаты Челябинской городской Думы утвердили предложенную конкурсной комиссией его кандидатуру на пост главы администрации Челябинска (на тот момент он был главой Магнитогорска). За нового челябинского сити-менеджера городские парламентарии проголосовали практически единогласно. Воздержался лишь один человек - коммунист Константин Нациевский.

До избрания на должность главы Челябинска Евгений Тефтелев работал главой Магнитогорска (с октября 2009 года по декабрь 2014 года), возглавлял министерство имущества и природных ресурсов области, трудился на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе.