Текслер – Лошкину: Совместная задача – особый контроль за использованием бюджетных средств

Планы работ по выявлению возможных нарушений бюджетного законодательства и аудит госзакупок, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления в Челябинской области обсудили врио губернатора Алексей Текслер и председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин.

Алексей Текслер отметил необходимость жесткого контроля соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств в регионе.

Глава региона отметил, что в настоящий момент серьезные бюджетные средства выделяются регионам на реализацию национальных проектов. «Наша совместная задача – особый контроль за этими средствами и эффективностью их использования», – отметил глава региона.

Напомним, в Челябинской области аудиторы Контрольно-счетной палаты неоднократно выявляли неэффективность использования бюджетных средств. Проводимые КСП проверки в ряде муниципалитетов приводили к громким уголовным делам. Так, аудиторы в ходе проверки в Миассе выявили факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.

После этого была организована аналогичная проверка в Чебаркуле. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при покупке здания для детского сада. Его фигурантом стал Сергей Богатырев, который проводил оценку зданий в Миассе и Чебаркуле.

Кроме того, в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения юридическим лицам. В рамках этого дела арестован глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Кроме того, в ходе проводимой КСП ревизии администрации Чесменского района (совместно с правоохранительными органами) был задержан и отправлен под домашний арест заместитель главы района Константин Гнипа, обвиняемый в получении взятки.

В ближайшее время аудиторы Контрольно-счетной палаты проведет полную ревизию расходных обязательств администраций Еманжелинского района и Златоуста и эффективность использования бюджетных средств.

по поручению губернатора Алексей Лошкин провел прием граждан в Златоустовском городском округе. Параллельно сотрудники ФСБ провели выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ». КСП уже направила губернатору анализ многочисленных жалоб и обращений жителей города, поступивших в ходе приема. В мае КСП проведет большую проверку соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета Златоустовского городского округа.