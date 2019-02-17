В Челябинске митингующие потребовали вернуть прямые выборы мэра

В воскресенье, 17 февраля, в Челябинске состоялся митинг за прямые выборы мэра города. На Алое поле пришли несколько сотен горожан – именно те люди, которым не безразлична судьба мегаполиса. Горожане требовали одного – вернуть прямые выборы градоначальника, как это было девять лет назад.

Среди митингующих в выходной день можно было увидеть представителей партии «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ. К политическим движениям примкнули обманутые дольщики и активисты движения «СтопГОК». Одни выдвигали свое требование – вернуть им законные квадратные метры жилья, за которые они уже давно заплатили сполна. Другие требовали чистого воздуха для миллионного города.

Как считают горожане, их лишили права выбирать напрямую мэра уже девять лет назад. Последние народные выборы состоялись в 2009 году, когда Михаил Юревич обошел по голосам Вячеслава Тарасова. Через год депутаты городской думы внесли изменения в устав города. Избранники народа изменили порядок избрания главы города и ввели должность главы городской администрации.

Власть в Челябинске получилась двуглавой. Главу города депутаты челябинской городской думы стали выбирать из своих рядов. Главу администрации решили назначать. Изначально все вроде бы всех устраивало, но в дальнейшем горожане стали выражать недовольство по поводу назначения главы города. Во всех районах проходили митинги. Тогда челябинцы требовали вернуть прямые выборы мэра. И этот год не стал исключением.

В конце прошлого года, 18 декабря, челябинская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. Сам конкурс состоится 22 февраля 2019 года, а 26 февраля местные депутаты изберут главу Челябинска из нескольких кандидатов, которые пройдут в финал конкурса.

Однако ни жители города, ни кандидаты на должность мэра (их на сегодняшний момент заявилось 16) не верят в то, что конкурс будет действительно открытым, публичным и прозрачным.

«Смогут ли люди узнать и обсудить программы кандидатов, от которых во многом будет зависеть наше с вами будущее? – спрашивал кандидат на должность главы государства Василий Московец. – Будет ли это открытый конкурс или судьба нашего города решится за закрытыми дверями? Вот в чем вопрос».

В общей сложности на митинг пришло около 700 человек – очень и очень мало для города-миллионника с кучей нерешенных проблем. Горожане требовали дать им право самим решать судьбу мегаполиса и навести в городе порядок. Кстати, на митинге был организован сбор подписей за прямые выборы мэра. Подписало более 500 человек.

«Это не последний митинг по данному поводу, - отмечали пришедшие на митинг горожане. – Мы будем приходить еще и требовать одного – вернуть нам конституционное право самим избирать главу нашего города».

Никаких происшествий и эксцессов на воскресном митинге не произошло. Как тихо народ пришел, так тихо начал и расходится. Резолюция митинга на следующей неделе ляжет на стол временного руководителя администрации города.

Кстати, как отметили на митинге горожане, свой экзамен временно исполняющий обязанности мэра города Владимир Елистратов за два месяца управления городом с треском провалил.