Московец подтвердил свое намерение баллотироваться в губернаторы, если не станет главой Челябинска

Кандидат на пост главы Челябинска, лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец еще раз подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора Челябинской области, если ему не удастся занять пост мэра Челябинска.

Как сообщил корреспондент агентству «Урал-пресс-информ», Василий Московец, в отличие от еще одного кандидата Бориса Золотаревского, не отказывался отвечать на вопросы конкурсной комиссии.

Василий Московец, в случае избрания главой Челябинска, намерен, прежде всего, вернуть прямые выборы мэра и депутатов Челябинской городской думы.

В числе первоочередных задач на посту главы он также считает необходимость оптимизации структуры администрации города. «Сейчас ждали - стоит 6 красивых женщин, но ничего не делают», - рассказал журналистам кандидат на пост главы. Он также хотел бы создать центры статистического развития города (для понимания, куда двигается город), в каждом районе города организовать детские сады для детей с патологиями, в новых микрорайонах построить школы, детсады (такие планы есть и у нынешней власти).

После выступления перед комиссией Василий Московец заявил: «Я хочу принять участие в этой (губернаторской – прим. ред.) гонке, но подождем, когда примут официальное решение. Если депутаты изберут меня, согласятся с программой, то буду участвовать. Решаем вопрос, от какой партии».

Другой претендент на пост губернатора Александр Лебедев поинтересовался у своего будущего соперника по губернаторской гонке, почему он говорил об экологии в конце программы, а ВИП-главы Елистратов – в начале.

«Елистратов - известный эколог, он же знает, что в Париже гораздо хуже, - отметил Московец и затем пояснил. - У нас есть бюджет, там структура такая - образование, медицина, культура и потом окружающая среда. Программа соответствует той стратегии, которая уже заложена в бюджете».

Московец заверил, если его изберут главой Челябинска, он обязательно будет уделять внимание экологии: озеленение, запрет на дорожные реагенты, работа с безнадзорными животными, определение площадок для выгула собак. Намерен он ввести и запрет на строительство Томинского ГОКа.

Василий Московец также заявил, что в случае избрания на пост главы нескольких оппозиционных нынешней городской власти кандидатов, никто не будет снимать свою кандидатуру. По его мнению, депутаты сами должны сделать свой выбор.

«Пусть депутаты примут решение», - добавил Московец.