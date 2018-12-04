В Магнитогорске обновилась молодежная палата

В городском Собрании Магнитогорска состоялось первое заседание Общественной молодежной палаты нового созыва.

Председатель Собрания Александр Морозов, который всегда с большим вниманием относится к активной молодежи, регулярно встречается и со школьниками, и со студентами, представил каждого из нового состава палаты. При этом озвучил идеи, с которыми каждый пришел в палату, и достижения которые уже есть на сегодняшний день.

Он отметил, что в составе есть лидеры волонтерских движений «По зову сердца» и «Волонтёры Победы», представители Союза молодых металлургов и Парламента школьников, участники фан-сектора ХК «Металлург» и женской команды по хоккею «Ночные ведьмы», победители различных олимпиад и фестивалей разного уровня.

Теперь главная задача - из этих замечательных и целеустремленных молодых людей сделать настоящую команду и постараться по максимуму реализовать новые идеи, не забывая об уже зарекомендовавших себя проектах.

Председателем нового состава молодежной палаты избран руководитель магнитогорского отделения Молодой Гвардии «Единой России» Сергей Запорожец.

Напомним, что Общественная молодежная палата при Магнитогорском городском Собрании существует уже девять лет года, и поначалу формировалась сроком на один год. Но практика показала, что два года – это оптимальное время, за которое ребята могут раскрыться, придумать и реализовать свои идеи и проекты.

Проектов, которыми занимается Общественная молодежная палата VI созыва, было немало: Школа молодого парламентария, СтопХлам, Уроки мужества, Территория театра, ProЧтение, хоккей в валенках, а также работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и многое другое.