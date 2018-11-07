Вице-мэр Златоуста ушел в отставку после иска к прокурору

Заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре (Челябинская область) Дмитрий Брыкунов по собственному желанию ушел в отставку.

Как пояснили в мэрии Златоуста, Дмитрий Брыкунов покинул свой пост связи с переходом на другое место работы

Ранее прокурор Златоуста объявил предостережение о недопустимости нарушения закона златоустовскому вице-мэру Дмитрию Брыкунову. В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что в наступившем отопительном сезоне более 19 тысяч жителей города рискуют остаться без тепла. Арендатор котельной, являющейся единственным источником тепловой энергии для этих жителей, обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о расторжении договора аренды, пояснили в областной прокуратуре.

Дмитрий Брыкунов не стал разбираться в ситуации и предпринимать меры по защите интересов жителей, а обратился в суд с заявлением о признании незаконным предостережения прокурора. Но Златоустовский городской суд подтвердил правоту прокурора. Данное решение в законную силу не вступило.