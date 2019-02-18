Адвокат Олег Зайцев, передавший взятку следователю СКР из Челябинска, остался на свободе

Адвоката Олега Зайцева, передавшего взятку высокопоставленному полицейскому из Челябинска, оставили на свободе. Суд приговорил его к штрафу в полтора миллиона рублей и разрешил продолжать заниматься адвокатской практикой.

Сегодня, 18 февраля, Тракторозаводский районный суд вынес приговор в отношении адвоката Олега Зайцева, обвиняемого в передаче взятки заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области Александру Есипову за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Женщина, когда ей предложили дать взятку, обратилась в региональное УФСБ. Передача денег происходила под их контролем.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Олег Зайцев в период января-февраля 2018 года, являясь адвокатом и представляя интересы предпринимателя, выступил посредником при передаче взятки в крупном размере в сумме 16 700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ около 936 тысяч рублей) заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинска СУ СК России по Челябинской области Александру Есипову за возврат предпринимателю ранее изъятых в ходе обыска документов, денежных средств и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Адвокату Олегу Зайцеву также предъявлялось обвинение в том, что в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, будучи достоверно осведомленным об отсутствии в действиях свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска, признаков уголовно-наказуемого деяния, он сообщил ей заведомо ложные сведения, что она подлежит привлечению к уголовной ответственности, но при условии выплаты ему пяти миллионов рублей, он создаст условия для её освобождения. Будучи введенной в заблуждение и находясь под влиянием обмана, свидетель передала Зайцеву денежные средства в рублях и иностранной валюте эквивалентной 4 650 000 рублей. Указанными денежными средствами Олег Зайцев распорядился по своему усмотрению.

«Госовинитель в судебном заседании просил назначить Олегу Зайцеву назначить наказание в виде шести с половиной месяцев лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 4679405 рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на четыре года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд приговор Олега Зайцева к штрафу размере полтора миллиона рублей.

Дело Александра Есипова, которому предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в крупном размере», находится в суде Тракторозаводского района Челябинска. Обвиняемый Александр Есипов полностью признал свою вину.