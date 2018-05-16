Челябинские полицейские разыскивают пропавшую в феврале горожанку

Челябинские полицейские разыскивают без вести пропавшую женщину, которая ушла из дома в феврале этого года, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Поиски ведет отдел полиции «Металлургический». Пропавшая – Любовь Николаевна Янц 1961-го года рождения, которая пятого февраля ушла из дома по адресу: улица Монтажников, 8. И до сих пор никто не знает о ее местонахождении.

Приметы разыскиваемой: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые средней длины, глаза карие.

Особые приметы: на носу родинка.

Была одета: синий плащ, серая вязаная шапка, синие джинсы и белые сапоги.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам отдела полиции «Металлургический»: 779-52-71, 735-20-03 или 02», - призывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску.