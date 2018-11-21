Челябинский областной суд отказался отпустить муллу-инвалида из тюремной больницы

В среду, 21 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении 45-летнего муллы-инвалида Амира Гилязова. Решение судьи Центрального района Челябинска от 23 октября 2018 года оставлено без изменений. Напомним, что суд заключил под стражу Амира Гилязова на два месяца по обвинению в экстремистской деятельности.

Мужчину-мусульманина, уроженца Кунашакского района Челябинской области, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ – терроризм. Арестовали обвиняемого еще в сентябре и поместили в камеру для инвалидов СИЗО-1 Челябинска. Однако после посещения Гилязова в следственном изоляторе членами Общественной комиссии его перевели в тюремную больницу СТБ-3 в Металлургическом районе.

Адвокат Гилязова Алла Дунаева по заявлению арестованного обжаловала постановление суда первой инстанции. Адвокат просила заменить меру пресечения содержания под арестом на домашний арест. Сторона защиты считает, что подзащитный невиновен и случайно сделал репост запрещенной информации в интернете.

Однако у силовиков другая версия. Сейчас она проверяется. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области считают, что челябинский мулла состоял в террористической организации и вербовал наемников на военные действия в Сирии. Гилязов эти обвинения отвергает.

Кстати, недавно арестованного посетила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Южноуральский омбудсмен побывала в учреждении ГУФСИН СТБ-3 (специализированная туберкулезная больница №3) и пообщалась с арестованным Амиром Гилязовым. Также южноуральский омбудсмен проверила больничную палату, в которой содержится мулла, обвиняемый в экстремизме.

Постановление Челябинского областного суда вступило в законную силу.

Ранее информационное агентство писало о том, что 13 ноября военный судья Приволжского суда Самарской области вынес приговор четырем жителям Южного Урала - пособникам террористов. Криминальная четверка из Кунашакского района признана виновной в организации преступной деятельности по части 2 статьи 205 - участие в террористической организации. Осужденные были односельчанами задержанного накануне муллы-инвалида Амира Гилязова.