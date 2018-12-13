Появилась видеозапись наезда пьяной мажорки из Челябинска на инспектора ДПС. Дело пытались «замять»

В Челябинске началась проверка по факту наезда 15-летней пьяной дочери влиятельного бизнесмена на сотрудника ДПС. Полицейские чины факт аварии скрыли. Версия получения взятки в приоритете.

СК распространил видеозапись с наездом на инспектора ДПС 15-летней пьяной мажоркой из Челябинска, дело которой «замяли» руководители стражей порядка. На кадрах видно, что машина едет с приличной скоростью. Сотрудник ГИБДД в это время находится на проезжей части. Удар был такой силы, что полицейский улетел на обочину. Ранее правоохранители настаивали на версии, что инспектора лишь чуть-чуть задел автомобиль под управлением подростка и у него лишь царапина на лбу. На видеозаписи видно, что это совсем не так.

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел уже поступили материалы проверки прокуратуры Челябинской области по факту получения травм сотрудником ДПС. В действиях должностных лиц из числа руководства ГИБДД и управления МВД России по городу Челябинску прокуратура усмотрела данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных статьями «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «Превышение должностных полномочий. Надзорное ведомство настаивает на возбуждении уголовных дел.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим данное происшествие в установленном законом порядке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 17 ноября в Челябинске 15-летняя девушка на «Мерседесе», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила сотрудника ДПС. Командир полка ДПС предложил «замять» дело, оформив пострадавшего как гражданское лицо. Инспектора заставили снять форму, переодеться в «гражданку» и идти в больницу за медицинской помощью.

«На место ДТП, как показала прокурорская проверка, прибыли лица из числа непосредственного руководства инспектора, однако сообщение о данном факте должностными лицами не оформлялось и не регистрировалось. В дальнейшем, скрывая факт наезда, сотрудник ДПС обратился в медицинское учреждение, не сообщив места работы и скрыв обстоятельства получения телесных повреждений. Факт ДТП был оформлен лишь после публикаций в средствах массовой информации», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Девушка, которая находилась за рулем, оказалась дочерью влиятельных фигур города Челябинска. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных информированных источников, им является неких бизнесмен Владимир Журавлев. На него зарегистрировано три ЧП. Одно из них в селе Соколовское Уйского района Челябинской области. Оно специализируется на выращивании зерновых культур.

Автомобиль, за рулем которого сидела пьяная школьница оформлен на бабушку, которая приехала на место ДТП и забрала внучку. Кстати, мать подростка уже привлекли к ответственности за то, что ее дочь находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Что касается полицейских чинов, то СК рассматривает все версии произошедшего.

В полицейском главке прокомментировали ситуацию.

«По данному факту подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудников полиции в отношении них и непосредственных руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности. Также действиям участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Данное происшествие находится на контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Видео: СК России по Челябинской области