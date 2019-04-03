Экс-глава администрации Миасса отпущен под домашний арест

Бывший глава администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Третьяков, обвиняемый в получении взятки.

Соответствующее решение принял Центральный районный суд.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает и сам настаивал на проверке своих показаний на «детекторе лжи». В декабре 2018 года следователь одобрил ходатайство обвиняемого о прохождении экспертизы у полиграфолога.

Следствие назначило для проведения психофизиологической экспертизы эксперта из штата отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области. Но обвиняемый написал заявление об отводе этого эксперта и ходатайствовал о проведении полиграфа у независимого эксперта. Но ему было отказано.

Адвокат пояснял, что как только Станислава Третьякова отпустят из СИЗО, он пройдет экспертизу в Челябинске или Екатеринбурге.