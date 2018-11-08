Следствие ходатайствует о заключении под стражу бывшего сити-менеджера Миасса. Он своей вины не признает

Следствие ходатайствует о заключении под стражу бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки.

Как уже сообщало агентство, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года в порядке статьи 91 УПК РФ. Задержание произошло в кабинете действующего мэра города Григория Тонких.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка, пояснили в региональном следственном управлении СКР. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Третьякова Дмитрий Медведев, его подзащитному уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Была проведена очная ставка с человеком, показания которого легли в основу обвинений против бывшего сити-менеджера. Станислав Третьяков не признает своей вины. Знающие Станислава Третьякова люди также не верят в его виновность, отмечая, что он всегда был предельно честен.

Сегодня, 8 ноября, Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Как уточнили в суде, материалы уже поступили в суд. Заседание назначено на 15 часов.

Как пояснил агентству Дмитрий Медведев, следствие ходатайствует об избрании в отношении Третьякова меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита просит об избрании иной меры пресечения – домашний арест, подписка о невыезде. Родственниками рассматривается и возможность внесения залога.

Источники поясняют, что показания на Станислава Третьякова дал бизнесмен Андрей Юдин, обвиняемый в совершении в 2016 году мошеннических действий при отчуждении земельных участков. Тогда его отправили под домашний арест. Источники заверяют, что, проведя год под домашним арестом, Юдин заключил досудебное соглашение, затем пришел к Третьякову и попросил компенсацию за понесенные страдания. Но не получил ее и, видимо, решил отомстить.

Справка.

Станислав Третьяков имеет два образования – медицинское и управленческое. Работал заведующим патологоанатомическим отделением городской больницы Миасса. В июле 2012 года принимал участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Миасского городского округа, но тогда победу одержал Виктор Ардабьевский.

По рекомендации действующего на тот момент главы города Третьякова пригласили в администрацию города. С лета 2012 года Станислав Третьяков возглавлял комитет по имуществу и земельным отношениям администрации Миасского городского округа в ранге зама сити-менеджера. В декабре 2012 года депутаты утвердили новую структуру администрации, вернув ранее самостоятельный комитет по имуществу в состав администрации, а земельное управление переподчинили управлению архитектуры и градостроительства. Третьяков остался руководить комитетом по управлению имуществом, но в июне 2013 года его уволили по распоряжению Виктора Ардабьевского без объяснения причин. В августе суд доказал незаконность увольнения Третьякова, восстановил его в должности и даже обязал взыскать с администрации компенсацию морального вреда – одну тысячу рублей.

Третьякова вновь приняли на работу, но через день он уволился по собственному желанию.

В конце сентября 2013 года Ардабьевского задержали, ему предъявлено обвинение в организации заказных убийств в составе преступной группировки. Через полмесяца контракт с ним был расторгнут и с 22 октября временное исполнение обязанностей главы администрации Миасского городского округа было возложено на Станислава Третьякова.

В январе 2014 года на чрезвычайной сессии Собрания депутатов Третьяков был назначен сити-менеджером, несмотря на бурные дебаты общественников о законности этого шага. Он должен был руководить администрацией всего два года - до января 2016 года.

В период руководством мэрией Станиславом Третьяковым в феврале 2014 года городская администрация совместно с городской прокуратурой подавала исковые заявления в суд по переоценке стоимости земельных участков, проданных предыдущим сити-менеджером Ардабьевским по заниженной стоимости, и возвращению недополученных денег в бюджет. По таким мошенническим схемам было продано несколько десятков земельных участков.

В сентябре 2015 года Третьякову пришлось покинуть пост сити-менеджера раньше установленного срока. По решению депутатов после избрания нового состава депутатского корпуса на смену двуглавой власти пришла одноглавая. На первой сессии вновь избранного Собрания депутатов округа при голосовании за и.о. главы Третьяков снял свою кандидатуру.

В ноябре 2015 года Станислав Третьяков по решению губернатора возглавил общественную приемную главы региона в муниципалитете.

В июле 2017 года был задержан Андрей Юдин, которого обвиняют в земельных махинациях с участием сотрудников администрации Миасса. Тогда же в офисе Станислава Третьякова (на тот момент уже обычного бизнесмена) прошли обыски. Силовики осматривали рабочее место экс-сотрудника администрации Миасса Дениса Перевалова (еще одного фигуранта уголовного дела о земельных махинациях) и искали документы о выделении земельных участков в поселке Сыростан.

По уголовному делу проходят также экс-начальник МУП «Архитектурно-проектировочный центр» Татьяна Иванникова, специалист финансового управления администрации Миасса Светлана Велюга. Был допрошен глава Миасса Геннадий Васьков (в мае 2018 года он досрочно ушел в отставку и практически сразу был арестован). На сегодня Васьков находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушение на получение взятки.