Глава Луговского поселения вывела землю из законного распоряжения администрации села

Глава Луговского сельского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по части второй статьи 286 УК РФ.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемая, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдала ему фиктивную выписку из похозяйственной книги. Выданная выписка свидетельствовала о наличии у селянина прав на землю в поселке Песчаный Красноармейского района. В дальнейшем мужчина 1980-го года рождения зарегистрировал на земельный участок право собственности.

«Преступными действиями обвиняемая причинила ущерб местному бюджету в сумме более 91-й тысячи рублей. В рамках уголовного дела следователь СК поверяет причастность обвиняемой к совершению аналогичных преступных эпизодов», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Следователь СК направит прокурору материалы для признания в судебном порядке выписки из похозяйственной книги недействительной и для дальнейшего возврата земельного участка в муниципальную собственность.