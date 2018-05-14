Глава Миасса Геннадий Васьков задержан силовиками

Глава Миасса (Челябинская область) Геннадий Васьков задержан силовиками. Его вывели из администрации в наручниках и посадили в микроавтобус.

Сегодня, 14 мая, около часа дня глава округа Геннадий Васьков появился возле администрации.

Как сообщает портал Newsmiass.ru, едва градоначальник скрылся в дверях, с другой стороны появились двое людей в камуфляже и масках и человек в штатском. Они зашли в мэрию, а через несколько минут вышли вместе с Васьковым.

В сопровождении силовиков мэра Миасса посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Официального комментария на момент публикации получить не удалось.

Напомним, сегодня утром, 14 мая, в администрацию Миасса приехали сотрудники силовых структур. Они проводили обыски в кабинете Геннадия Васькова.

Сам Геннадий Васьков в этот момент на работе отсутствовал. По неофициальной информации он находился в Челябинске.

По предварительной информации, силовиков интересовали документы, которые могут быть связаны с вводом в эксплуатацию детского сада «Умка». Официально эту информацию правоохранительные органы пока не комментируют.

Напомним, в пятницу глава города Геннадий Васьков написал заявление об увольнении на имя главы региона Бориса Дубровского. Губернатор заявление принял.

Геннадий Васьков был избран главой Миасса в ноябре 2015 года. До этого он исполнял обязанности мэра с 22 сентября по ноябрь, и работал заместителем главы по социальной политике. В апреле 2018 года Собрание депутатов Миасского городского поставили второй «неуд» главе по результатам проделанной им работы в 2017 году.

Фото Newsmiass.ru