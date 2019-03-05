Из-за «холмов Елистратова» и нечищеных дорог в Челябинске едва не сгорели две семьи

Нечищеные дороги и проблемы с водоснабжением вновь влияют на противопожарное состояние мегаполиса. В Челябинске снежные кучи мешали пожарным проехать к горящему дому.

Вечером четвертого марта на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступил звонок о том, что горит дом в поселке «Мелькомбинат-2». Горел частный жилой деревянный дом. Пламя набирало силу и перекинулось на соседнее строение.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова достаточно быстро, но проехать непосредственно к горящему строению не представлялось возможным: узкая нечищеная дорога стала препятствием для тяжелой пожарной техники. Подача воды на тушение осуществлялась со значительного расстояния.

«При тушении пожара сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с человеческой халатностью – нечищеные проезды, а также с недопониманием в вопросах противопожарного водоснабжения объектов мегаполиса. Расстояние до ближайшего пожарного гидранта - на территории ТРК «Родник» - составляло полтора километра. Решить вопрос с заправкой пожарной техники водой долго не удавалось: охрана комплекса ссылалась на частную собственность и установленные счетчики водопотребления. Понадобилось значительное время, чтобы машины проехали на территорию и осуществили забор воды из пожарного гидранта», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пострадавших в результате пожара нет. Деревянный жилой дом огнеборцам спасти не удалось, а вот жилище соседей они спасли. Частично пострадала только кровля. Предварительная причина – короткое замыкание электрооборудования.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», глава Челябинска Владимир Елистратов на состоявшемся вчера, 4 марта, аппаратном совещании в администрации города обратился к чиновникам и руководителям предприятий, ответственным за уборку снега, с просьбой разобраться со снежными завалами к Международному женскому дню. По его мнению, в Челябинске в части уборки снега сегодня складывается нормальная, рабочая обстановка.

По словам Елистратова, в Челябинске все районы «примерно одинаково не справляются» и назвать худший нельзя.

Ранее челябинцы называли невывезенный снег «тефтелевыми кучами» в честь предыдущего градоначальника Евгения Тефтелева. Но после смены руководства Челябинска ситуация с уборкой снега в городе не изменилась. Нечищеные дороги и огромные сугробы челябинцы с юмором окрестили «холмами Елистратова» по фамилии нового мэра, полностью ответственного за порядок в городе, Владимира Елистратова. Горожанам юмора не занимать, а чиновникам надо работать, ведь совсем скоро Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.