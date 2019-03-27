К каждому третьему школьнику пытаются «втереться» в доверие взрослые в социальных сетях

«Лаборатория Касперского»: больше половины российских школьников получают в соцсетях приглашение «дружить» от незнакомых людей

«Лаборатория Касперского» провела соцопрос и выясняла насколько сильно современные школьники зависят от социальных сетей.

Так, более 70% опрощенных общаются со своими друзьями в интернете, в частности в соцсетях. И если в младших классах, например, страничка в социальных сетях есть у 43% детей, то к старшей школе этот показатель возрастает до 95%. При этом больше половины детей в возрасте 7-18 лет получали приглашение «дружить» от незнакомых людей, в 34% случаев это были незнакомые взрослые. Этот факт больше всего тревожит родителей. Отчасти не зря: по данным опроса «Лаборатории Касперского», к каждому девятому ребёнку в возрасте 11-14 лет уже пытались «втереться в доверие» незнакомые взрослые. А каждый третий школьник даже встречался с людьми, с которыми познакомился в соцсетях.

«К сожалению, в нашей работе мы довольно часто сталкиваемся с пропажей детей после того, как они пошли куда-то вместе с незнакомыми взрослыми. Поэтому так важно научить ребёнка говорить «нет» любому взрослому человеку, который не является его родственником или хорошим знакомым. В случае с социальными сетями ситуация может выглядеть не так однозначно, ведь ребёнку кажется, что он знает того человека, с которым собирается встречаться, – они же общались и успели подружиться. Чтобы предотвратить такую опасную ситуацию, родителям стоит наблюдать за жизнью детей в соцсетях: быть в курсе, кого они добавили в друзья, какой контент опубликован на их странице», - рассказывает один из основателей и председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Одной из главных опасностей насыщенной онлайн-жизни детей по-прежнему остаётся кибербуллинг. Как показало исследование, каждый десятый родитель в России знает об этой проблеме. Однако, по ответам самих детей, доля тех, кто слышал об онлайн-травле или сталкивался с ней, доходит до 33%. Такая разница может объясняться тем, что дети нередко утаивают от родителей подробности того, что с ними происходит в интернете.

Разумеется, родители хотели бы обезопасить своих детей от всевозможных онлайн-угроз, но признают, что по мере взросления ребёнка делать это становится всё сложнее. Чаще всего взрослые стараются контролировать время пребывания детей в интернете, но значительно реже контролируют их действия в сети. При этом, что касается конфликтов в семье, самый кризисный период приходится на 11-14 лет ребёнка: именно в этом возрасте в семье чаще всего возникают ссоры из-за онлайн-жизни подростка.