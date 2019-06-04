В Челябинске маленький велосипедист врезался в автомобиль. Водитель скрылся

В Челябинске ребенок на велосипеде с неисправной тормозной системой протаранил легковушку. Водитель с места происшествия скрылся, оставив родителям мальчика записку.

ДТП произошло третьего июня на улице Дзержинского. 11-летний мальчик, переезжал дорогу по «зебре» и врезался в автомобиль. Свидетелем аварии стали другие водители и пешеходы.

«Я ехала в сторону Дзержинского, ребенок на велосипеде на огромной скорости вылетел на дорогу и врезался в машину. Он даже не пытался затормозить», - рассказывает очевидица ДТП Марина.

«Я не заметил машину, она резко появилась на дороге, я не сумел затормозить», - рассказывает велосипедист Рамиль.

Водитель не сообщил о происшествии в ГИБДД и покинул место ДТП, написав записку о происшествии родителям ребенка. О случившемся происшествии в ГИБДД сообщили родители ребенка.

«Он влетел мне в дверь. Вмятина осталась. И он даже не по пешеходному переходу ехал», - рассказывает водитель Александр.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия водитель будет привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком до 15 суток либо лишением специального права управления автомобилем сроком до 1,5 лет. Так же в ходе административного расследования к административной ответственности могут быть привлечены родители ребенка-велосипедиста.

«В Челябинске участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Они часто случаются при переезде пешеходного перехода не велосипеде. Хочется напомнить родителям, что дети до 14 лет могут ездить на велосипедах только по тротуарам и пешеходным дорожкам. А «зебру» они должны переходить пешком, а велосипед везти рядом с собой», - говорит старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Алена Безменова.

По факту ДТП сейчас проводится административное расследование.