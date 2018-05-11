Машзавод в Трехгорном погасил через суд многотысячные долги

ЗАО «Машзавод «Южуралгидромаш» в городе Трехгорном Челябинской области, погасило долг в размере 330 тысяч рублей только после возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия.

«Изначальная задолженность предприятия по двум решениям Арбитражного суда Челябинской области составляла более 650 тысяч рублей. Исполнительные производства в пользу двух взыскателей – местной энергосбытовой компании и городской администрации за невыплаченную арендную плату, были возбуждены еще в октябре-ноябре 2016 года. Руководителя неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Но это позволило лишь частично исполнить судебные решения. Так, к весне 2018 года в пользу энергетиков остаток долга составлял 308,5 тысяч рублей, в пользу комитета по управлению муниципальным имуществом – 20,5 тысяч рублей.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело. Вся задолженность по двум исполнительным производствам была немедленно погашена.