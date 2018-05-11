Опасный для жизни «Факел»: в Сатке приостановлена деятельность ТРК

Деятельность ТРК «Факел» в Сатке (Челябинская область) приостановлена. Прокуратура требует устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Решением Саткинского городского суда приостановлена эксплуатация 3 этажа нежилого здания торгово-­развлекательного комплекса «Факел», с расположенными на нем кинозалами, точками общественного питания и детской развлекательной площадкой, до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

«Суд принял во внимание, что эксплуатация вышеуказанного торгового комплекса при наличии грубых нарушений требований законодательства о пожарной безопасности создает потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан в целом, так как данный комплекс является местом массового пребывания граждан», - сообщает пресс-служба Саткинского городского суда.

На ООО «Факел» возложена обязанность устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности в соответствии с действующим нормативными требованиями в срок до сентября 2018 года.