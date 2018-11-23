Осужденного вице-губернатора Сандакова отправили отбывать наказание в копейскую колонию №1

Осужденного экс-чиновника Николая Сандакова все-таки отправили отбывать наказание за совершенное преступление в южноуральскую колонию. Ранее ходили слухи о том, что отбывать свой срок бывший вице-губернатор будет у себя на родине, в Астраханской области.

До вступления приговора в законную силу Николай Сандаков находился в следственном изоляторе №1 города Челябинск. Особых жалоб от него не поступало, разве только на то, что ему не хватает художественной литературы в камере изолятора. Однако после своих заявлений он получил небольшую посылку от жены с книгами. Кстати, свои 40 лет, Николай Сандаков встретил в камере следственного изолятора первого ноября этого года.

Как уже сообщало агентство, первый раз Сандаков был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2015 года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на «мошенничество. Сандаков также обвинялся в подстрекательстве, но был освобожден судом от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним нашим читателям, что бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

В исправительной колонии №1, которая находится в поселке Октябрьский Копейского городского округа, Николаю Сандакову выдали новую робу и обувь, с учетом зимнего сезона. С собой он привез несколько килограммов личных вещей и художественную литературу. Жалоб на содержание в колонии от Сандакова пока не поступало.

С учетом того, сколько Николай Сандаков просидел под домашним арестом и в камере следственного изолятора, осталось ему отбывать наказание всего лишь три с половиной года. С учетом условно-досрочного освобождения экс-чиновник может выйти на свободу еще раньше.