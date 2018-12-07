По уголовному делу депутата Госдумы Вадима Белоусова СК арестовал 50 квартир

Следователи СК России вплотную занялись Вадимом Белоусовым, которого вчера, 6 декабря, Госдума по представлению Генпрокуратуры РФ лишила депутатской неприкосновенности. Экс-партнера опального губернатора Челябинской области Михаила Юревича подозревают в получении взяток от дорожных подрядчиков в составе группы.

Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга 3,2 миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве «как лично, так и через посредников». Об этом сообщает «Коммерсант».

В рамках расследования были арестованы и активы обвиняемых на сумму более трех миллиардов рублей. Это их доли в различных компаниях, более 50 квартир, земельные участки, а также деньги на многочисленных банковских счетах.

Другими участниками группы в следственных органах считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, проживающего сейчас в Лондоне и объявленного в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову. Они арестованы.

Бутаковой и Чуркину предъявлены обвинения в содействии в получении взяток Юревичем еще в июне 2017 года. Их обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.

Вадим Белоусов является бизнес-партнером и соратником Михаила Юревича. В начале 90-х он возглавлял макаронную компанию «Макфа» Юревича и владел 9,29% акций предприятия. В 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме он представляет Кировскую область от «Справедливой России».

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