После ДТП с краном в Челябинске начались повальные проверки водителей, перевозчиков и владельцев спецтехники
Фото: 
Евгения Александрова
Происшествия
Сегодня, 13:53
Автор: 
Инна Шемаева

По поручению начальника ГУ МВД Челябинской области Андрея Сергеева в регионе начинаются массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц.

Рейдовые мероприятия, направлены на выявление маршрутного пассажирского транспорта, а также большегрузного и автомобилей спецтехники не отвечающих требованиям безопасности.

«Сотрудники ГИБДД также проверят водителей на наличие необходимых документов, организуют проверки в автотранспортных предприятиях, в ходе которых изучат порядок выпуска на линию транспортных средств, проведение медицинского осмотра водителей и осуществление контроля за техническим состоянием автопарка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ранее руководитель Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток.

ДТП с автокраном произошло сегодня, 26-го июля, в начале десятого утра в Ленинском районе. У автокрана отказали тормоза, он насмерть сбил мужчину средних лет, заходившего в маршрутку №92. Затем тяжелая техника зацепила еще две маршрутки. В итоге пострадали семь человек, их увезли в больницу.

Автор: 
Инна Шемаева
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