Причиной гибели рыбы в реке Миасс мог стать прорыв канализационного коллектора

Вчера, 23 мая специалисты Минэкологии проверили сообщения СМИ о заморе рыбы в реке Миасс в Челябинске. Мёртвая рыба была найдена в районе улиц Байкальской, Калмыкова и 50-летия ВЛКСМ.

Тревожный звонок поступил в областное министерство экологии 20 мая. Звонивший челябинец сообщил, что в районе автомобильного моста на улице Северный луч через реку Миасс прорвало канализационный коллектор.

В тот же день специалисты отдела регионального государственного экологического надзора выехали на указанную территорию. Информация подтвердилась: зафиксирован прорыв коллектора диаметром 1600 мм. Канализационные стоки по рельефу местности впадают в реку Миасс. Об аварии специалисты незамедлительно сообщили в аварийную службу МУП «ПОВВ». Материалы рейдового выезда были направлены в Управление Росприроднадзора по Челябинской области для принятия мер.

«В связи с тем, что река Миасс отнесена к объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, информация о гибели рыбы направлена в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. По этому вопросу будет проведено расследование и приняты меры реагирования» - сообщает начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.