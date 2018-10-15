Прокуратура считает чрезмерно мягким вынесенный Сандакову приговор и просит ужесточить наказание

Прокуратура Челябинской области считает чрезмерно мягким приговор, вынесенный бывшему заместителю губернатора Николаю Сандакову, осужденному за мошенничество и получение взятки в виде незаконной охраны его дома.

Соответствующее апелляционное представление на приговор Советского районного суда Челябинска было внесено прокурором 15 октября сообщили агентству в прокуратуре.

В надзорном ведомстве считают, что суд необоснованно применил положения статьи 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела) при назначении наказания по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Прокуратура считает несправедливым вынесенный Сандакову приговор «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, а также в связи с иными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов».

Государственный обвинитель предлагает апелляционной инстанции отменить приговор на основании статьи 389.15 УПК РФ и вынести более строгий обвинительный приговор.

У стороны защиты своя точка зрения. Напомним, ранее адвокат Сергей Колосовский направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении его подзащитного при вынесении приговора. Защиту устроило бы освобождение Николая Сандакова под залог в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, адвокат и его подзащитный настаивают на вынесение оправдательного приговора. Защитник намерен направить в суд апелляционную жалобу на вынесенный судом приговор в ближайшее время.

Напомним, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей. Мера пресечения Сандакову была изменена с залога на заключение под стражу, он был взят под стражу в зале суда.