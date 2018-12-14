Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту рубки елки в Чебаркуле

По поручению прокурора Челябинской области организована проверка по факту вырубки многолетней ели в Чебаркуле.

«Материалы по факту вырубки многолетней ели в центре Чебаркуля в целях временной установки на городской площади в преддверии празднования Нового года, о чем сообщалось в СМИ, направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Жители Чебаркуля возмутились поступком чиновников местной администрации, которые срубили елку на соседней улице и установили ее на главной площади города. Им было непонятно, а для чего нужно было рубить дерево? Почему не установить искусственную ель? В администрации Чебаркуля отметили, что елку срубили потому, что она мешала коммуникациям.

В прошлом году новогодней елкой, установленной в центре города возмущались жители Копейска. Главную площадь города украсила облезлая лесная красавица. У нее полностью осыпались все нижние ветви. Копейчане сетовали на испорченное настроение и разочарование детей, а также предполагали, что елку привезли прошлогоднюю или забрали ее из Миньяра, где тоже было «лысая» елка.